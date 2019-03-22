انت الان تتابع محمد شريف: أتمنى المشاركة ولكن مصلحة الأهلي الأهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م
محمد شريف
قال محمد شريف، لاعب النادي الأهلي، إن الفريق يسير بخطوات ثابتة على المستويين المحلي والإفريقي بعدما نجح الفريق في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فعلى المستوى المحلي، يعيش الأهلي حالة تركيز لمباراة الزمالك التي تقام يوم 30 مارس، والتي تعد حاسمة لعودة الفريق إلى صدارة جدول المسابقة. وأوضح شريف أن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، تحدث مع اللاعبين في الفترة الأخيرة، وهنأهم بالفوز والصعود إلى دور ربع النهائي في بطولة إفريقيا، وطالبهم بغلق ملف البطولة الإفريقية والتركيز في مواجهة الزمالك، التي ستكون نقطة فارقة على المستوى المحلي.
وأشار شريف في حديثه للموقع الرسمي للأهلي، إلى أن فارق النقاط كان كبيرا مع الزمالك بسبب مؤجلات الأهلي لانشغاله بالمشاركة في البطولتين الإفريقية والعربية، وأن الفترة الماضية كانت صعبة، فمعدل إصابات اللاعبين كان كبيرا، وجاءت جميعها في توقيت مهم جدا للأهلي، خاصة الموسم الماضي، فالأهلي خاض مباراة الترجي
وأشار شريف في حديثه للموقع الرسمي للأهلي، إلى أن فارق النقاط كان كبيرا مع الزمالك بسبب مؤجلات الأهلي لانشغاله بالمشاركة في البطولتين الإفريقية والعربية، وأن الفترة الماضية كانت صعبة، فمعدل إصابات اللاعبين كان كبيرا، وجاءت جميعها في توقيت مهم جدا للأهلي، خاصة الموسم الماضي، فالأهلي خاض مباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في غياب دفعة كبيرة من اللاعبين للإصابة.
وواصل شريف بأن "أي بطولة يشارك فيها الأهلي، يكون هدفه الفوز باللقب، سواء في بطولة إفريقيا أو الدوري العام، أو كأس مصر"، وأن نسخة بطولة إفريقيا الموسم الحالي أصعب من الموسم الماضي.
وأكد أنه يتمنى المشاركة مع الفريق خلال المباريات الرسمية، ولكن مصلحة الأهلي الأهم، وأهم شيء أن يكون التوفيق حليف أي لاعب يشارك في المباريات، بغض النظر عن الأسماء.
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