انت الان تتابع محمد صلاح على رأس أولويات يوفنتوس في الميركاتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م

محمد صلاح Advertisements

ذكر موقع توتو ميركاتو الإيطالي أن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، ركز انتباهه على محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، الذي يمتلك خبرة كبيرة في الكرة الإيطالية، بعدما لعب رفقة فيورنتينا وروما، قبل انتقاله لليفربول في صيف 2017. وأضاف الموقع أن البيانكونيري يعتبر محمد صلاح البديل المثالي، حال فشل الحصول على خدمات فيديريكو كييزا موهبة فيورنتينا، وأشار إلى أن يوفنتوس على استعداد لتقديم عرض يتضمن انتقال نجمه باولو ديبالا للريدز، بجانب تقديم مبلغ مالي من أجل إقناع ليفربول ببيع محمد صلاح.

ومدد ليفربول عقد الفرعون المصري في الميركاتو الصيفي الماضي حتى عام 2023، وفي المقابل لا يزال يوفنتوس متمسكا بأمل التعاقد مع الموهبة الإيطالية فيديريكو كييزا، نجم فيورنتينا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويعد كييزا مطمعًا أمام العديد من الأندية، خاصة يوفنتوس وإنتر ميلان، لكن المشكلة التي تواجه