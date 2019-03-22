محمد صلاح على رأس أولويات يوفنتوس في الميركاتو

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٢٢ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م
محمد صلاح
ذكر موقع توتو ميركاتو الإيطالي أن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، ركز انتباهه على محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، الذي يمتلك خبرة كبيرة في الكرة الإيطالية، بعدما لعب رفقة فيورنتينا وروما، قبل انتقاله لليفربول في صيف 2017. وأضاف الموقع أن البيانكونيري يعتبر محمد صلاح البديل المثالي، حال فشل الحصول على خدمات فيديريكو كييزا موهبة فيورنتينا، وأشار إلى أن يوفنتوس على استعداد لتقديم عرض يتضمن انتقال نجمه باولو ديبالا للريدز، بجانب تقديم مبلغ مالي من أجل إقناع ليفربول ببيع محمد صلاح.
ومدد ليفربول عقد الفرعون المصري في الميركاتو الصيفي الماضي حتى عام 2023، وفي المقابل لا يزال يوفنتوس متمسكا بأمل التعاقد مع الموهبة الإيطالية فيديريكو كييزا، نجم فيورنتينا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويعد كييزا مطمعًا أمام العديد من الأندية، خاصة يوفنتوس وإنتر ميلان، لكن المشكلة التي تواجه
ويعد كييزا مطمعًا أمام العديد من الأندية، خاصة يوفنتوس وإنتر ميلان، لكن المشكلة التي تواجه الجميع تتمثل في السعر الذي حدده نادي فيورنتينا لبيع نجمه البالغ من العمر 21 عاما، الذي يقدر بـ100 مليون يورو، بينما أوضح يوفنتوس أنه يريد إنفاق 70 مليون يورو فقط كحد أقصى لإتمام تلك الصفقة.
جدير بالذكر أن تقارير صحفية أشارت إلى أن يوفنتوس يفكر في التضحية بباولو ديبالا أو دوجلاس كوستا، من أجل جمع الأموال، لتسهيل عملية التعاقد مع كييزا.
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