الشيخ: الأهلي قادر على حسم الدوري.. وإفريقيا الأغلى

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تعرضت للإصابة في وقت صعب.. ولاسارتي يجيد التعامل مع اللاعبين.. والأهلي قادر على حسم القمة.. والإثارة سبب ظهور الفرق بشكل مميز في الدوري.. وأتمنى المشاركة في كأس الأمم

قال أحمد الشيخ، جناح النادي الأهلي، إن مباراة الزمالك التي تقام يوم 30 مارس الجاري، في إطار مواجهات بطولة الدوري العام، تعد مباراة مهمة وصعبة، وإن جميع اللاعبين في حالة تركيز للخروج بالثلاث نقاط؛ من أجل اعتلاء قمة الدوري، وإنه يتمنى على المستوى الشخصي، الوجود والمشاركة في هذه المباراة. وأضاف أن جميع لاعبي القلعة الحمراء يتمنون ويحلمون بالمشاركة في مباريات القمة، واللعب أمام الزمالك المنافس التقليدي، وأنه يأمل أن تكون له بصمة مع الفريق واللاعبين في الفترة المقبلة بشكل عام، وفي مباراة الزمالك بشكل خاص.

وواصل أحمد الشيخ حديثه للموقع الرسمي للنادي الأهلي، اليوم الجمعة، قائلا إنه تعرض للإصابة في توقيت صعب جدا، خاصة أنه شارك بشكل أساسي في المباريات، وبدأ يستعيد لياقته الفنية والذهنية من مباراة لأخرى، ولكن الإصابة قدر ومكتوب. وأشار جناح النادي الأهلي إلى أنه يشارك في التدريبات الجماعية مع الفريق، وجاهز

وواصل أحمد الشيخ حديثه للموقع الرسمي للنادي الأهلي، اليوم الجمعة، قائلا إنه تعرض للإصابة في توقيت صعب جدا، خاصة أنه شارك بشكل أساسي في المباريات، وبدأ يستعيد لياقته الفنية والذهنية من مباراة لأخرى، ولكن الإصابة قدر ومكتوب. وأشار جناح النادي الأهلي إلى أنه يشارك في التدريبات الجماعية مع الفريق، وجاهز فنيا وبدنيا، وتحت أمر الجهاز الفني في أي وقت، ويتمنى أن يساعد زملاءه في المرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات حاسمة، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي. لاسارتي يجيد التعامل مع اللاعبين



وشدد أحمد الشيخ على أن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، يجيد التعامل مع اللاعبين من الناحية النفسية، إلى جانب العامل الفني، وأنه يتعامل مع اللاعبين كأخ أكبر، وبابه مفتوح أمام أي لاعب في أي وقت، ودائما ما يتحدث مع اللاعبين وقريب منهم إلى أقصى درجة، وسبق أن تحدث معه بعد الإصابة مباشرة، مؤكدا أن الفرصة متاحة أمام جميع اللاعبين، وأنه سيكون له دور بكل تأكيد مع الفريق بعد اكتمال شفائه. Advertisements وواصل جناح النادي الأهلي حديثه عن مارتن لاسارتي قائلا إنه على المستوى الفني، بدأت بصمة لاسارتي تظهر بشكل كبير مع الفريق، وإنه يتوقع تتويج المارد الأحمر بالبطولات تحت قيادته. الأهلي قادر على حسم الدوري



وتطرق أحمد الشيخ للحديث عن الدوري قائلا إن ظهور أكثر من فريق بشكل مميز في الدوري وراء الندية والإثارة التي تشهدها البطولة حاليا، ولهذا أصبح فارق النقاط قريبا جدا بين معظم الفرق، ولكن الأهلي قادر رغم المنافسة الشرسة على حسم لقب الدوري والتتويج بالدرع. بطولة إفريقيا الأغلى



وأشار جناح النادي الأهلي إلى أن بطولة إفريقيا هي البطولة الغالية والمحببة للجميع والغائبة عن الأهلي منذ عام 2013، مشددا على أن الفريق يسير بخطوات ثابتة، للفوز باللقب في النسخة الحالية، ويأخذ الطريق نحو التتويج خطوة خطوة. وواصل أحمد الشيخ حاليا تخطى الأهلي دور المجموعات، وسوف يفكر بالتأكيد في لقاء دور الثمانية أمام صن داونز، ولكن بعد انتهاء مباراة القمة أمام الزمالك، مؤكدا احترام الأهلي جميع المنافسين، وأن مباراة صن داونز ستكون أمام فريق محترم، ولكن هدف الأهلي واحد، هو الحصول على اللقب. وأضاف جناح النادي الأهلي أن المارد الأحمر سبق أن خاض المباراة النهائية في دوري الأبطال خارج أرضه، وهذا الأمر بالنسبة لأي فريق قد يكون صعبا، لكن نادي القرن في حالة تركيز، ويدرك أن هناك مواجهات قوية وفرقا كبيرة في طريقها نحو الفوز باللقب. أتمنى المشاركة في كأس الأمم مع الفراعنة



وقال أحمد الشيخ عن المنتخب الوطني، إنه كان موجودا مع المنتخب من قبل، وإن أي لاعب يتمنى أن يرتدي قميص منتخب بلاده، وإنه يحلم بالطبع مثل أي لاعب، بالوجود والمشاركة في بطولة أمم إفريقيا المقبلة التي تقام في مصر. واختتم جناح النادي الأهلي حديثه بتأكيد نفيه للشائعات التي اعتاد عليها، والتي تطرح اسمه من فترة لأخرى للرحيل أو الإعارة، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، ولم يطرأ على ذهنه، خاصة أن الفترة التي سبقت إصابته هي الفترة الأجمل بالنسبة له داخل الأهلي عندما شارك في 7 مباريات، وبدأ مستواه يرتفع بشكل تدريجي، ويستعيد لياقة المباريات.

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