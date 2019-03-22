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نونو ولامبارد أبرز الأسماء المرشحة لخلافة ساري

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تحرير:خالد الفوي ٢٢ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

ماوريسيو ساري

ماوريسيو ساري

يعاني المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، من ضغوطات كبيرة مع في الأيام الماضية وذلك بسبب ضعف نتائج الفريق في المسابقات المحلية، وكانت بداية غضب جماهير البلوز تجاهه الإقصاء من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعبه الشهر الماضي على يد مانشستر يونايتد، وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مدرب نابولي السابق، سيبقى في منصبه مع تشيلسي حتى نهاية الموسم، إلا في حال ودع البلوز الدوري الأوروبي، أو تقلصت آماله في إنهاء الدوري في المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى الموسم المقبل.

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واوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة تشيلسي حددت بدلاء ساري الصيف المقبل، حيث ستعين أيا من نونو إسبريتو مدرب وولفرهامبتون أو فرانك لامبارد مدرب دربي كاونتي، بعدما كانت ترغب في التعاقد مع زين الدين زيدان، قبل أن يعود الأخير إلى تدريب من جديد. ويحظى نونو بشعبية كبيرة في إدارة تشيلسي، حيث يحقق

واوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة تشيلسي حددت بدلاء ساري الصيف المقبل، حيث ستعين أيا من نونو إسبريتو مدرب وولفرهامبتون أو فرانك لامبارد مدرب دربي كاونتي، بعدما كانت ترغب في التعاقد مع زين الدين زيدان، قبل أن يعود الأخير إلى تدريب ريال مدريد من جديد.

ويحظى نونو بشعبية كبيرة في إدارة تشيلسي، حيث يحقق نتائج مميزة مع وولفرهامبتون الصاعد هذا الموسم من دوري الدرجة الأولى، حيث يحتل معه المركز السابع في جدول ترتيب ، ووصل معه إلى نصف نهائي كأس الاتحاد.

أما لامبارد فيقدم نتائج مميزة مع ديربي كاونتي، واقترب من خوض المباريات الإقصائية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثامن في دوري الدرجة الأولى بفارق نقطة واحدة عن أستون فيلا السادس ونقطتين عن ميدلزبره الخامس.

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