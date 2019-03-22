نونو ولامبارد أبرز الأسماء المرشحة لخلافة ساري

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تحرير:خالد الفوي ٢٢ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

ماوريسيو ساري

يعاني المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، من ضغوطات كبيرة مع تشيلسي في الأيام الماضية وذلك بسبب ضعف نتائج الفريق في المسابقات المحلية، وكانت بداية غضب جماهير البلوز تجاهه الإقصاء من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعبه الشهر الماضي على يد مانشستر يونايتد، وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مدرب نابولي السابق، سيبقى في منصبه مع تشيلسي حتى نهاية الموسم، إلا في حال ودع البلوز الدوري الأوروبي، أو تقلصت آماله في إنهاء الدوري في المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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واوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة تشيلسي حددت بدلاء ساري الصيف المقبل، حيث ستعين أيا من نونو إسبريتو مدرب وولفرهامبتون أو فرانك لامبارد مدرب دربي كاونتي، بعدما كانت ترغب في التعاقد مع زين الدين زيدان، قبل أن يعود الأخير إلى تدريب ريال مدريد من جديد. ويحظى نونو بشعبية كبيرة في إدارة تشيلسي، حيث يحقق