انت الان تتابع نونو ولامبارد أبرز الأسماء المرشحة لخلافة ساري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ٢٢ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م
ماوريسيو ساري
يعاني المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، من ضغوطات كبيرة مع تشيلسي في الأيام الماضية وذلك بسبب ضعف نتائج الفريق في المسابقات المحلية، وكانت بداية غضب جماهير البلوز تجاهه الإقصاء من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعبه الشهر الماضي على يد مانشستر يونايتد، وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مدرب نابولي السابق، سيبقى في منصبه مع تشيلسي حتى نهاية الموسم، إلا في حال ودع البلوز الدوري الأوروبي، أو تقلصت آماله في إنهاء الدوري في المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
واوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة تشيلسي حددت بدلاء ساري الصيف المقبل، حيث ستعين أيا من نونو إسبريتو مدرب وولفرهامبتون أو فرانك لامبارد مدرب دربي كاونتي، بعدما كانت ترغب في التعاقد مع زين الدين زيدان، قبل أن يعود الأخير إلى تدريب ريال مدريد من جديد. ويحظى نونو بشعبية كبيرة في إدارة تشيلسي، حيث يحقق
ويحظى نونو بشعبية كبيرة في إدارة تشيلسي، حيث يحقق نتائج مميزة مع وولفرهامبتون الصاعد هذا الموسم من دوري الدرجة الأولى، حيث يحتل معه المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ووصل معه إلى نصف نهائي كأس الاتحاد.
أما لامبارد فيقدم نتائج مميزة مع ديربي كاونتي، واقترب من خوض المباريات الإقصائية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثامن في دوري الدرجة الأولى بفارق نقطة واحدة عن أستون فيلا السادس ونقطتين عن ميدلزبره الخامس.
كانت هذه تفاصيل خبر نونو ولامبارد أبرز الأسماء المرشحة لخلافة ساري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.