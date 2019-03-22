تألق سواريز وإبداع دي ماريا في أبرز أرقام الأسبوع

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رصد موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أبرز الأرقام التي شهدتها الملاعب الأوروبية في الأسبوع الأخير ما بين تألق لويس سواريز وإبداع أنخيل دي ماريا

شهدت الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي) إضافة إلى مباريات الأجندة الدولية، خاصة التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، العديد من الأرقام المميزة الأسبوع الماضي، ما بين تألق أنخيل دي ماريا مع باريس سان جيرمان، ومواصلة رونالدو كومان طفرة الكرة الهولندية، ودخول لويس سواريز في قائمة أفضل الهدافين الأجانب في تاريخ الدوري الإسباني. وبدوره استعرض موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أبرز تلك الأرقام في تقريره الأسبوعي في السطور التالية:

- حضر 60,739 متفرجا مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، ليتحطم بالتالي الرقم القياسي السابق لأكبر عدد من المشاهدين في مباراة واحدة على صعيد الأندية، والذي بلغ 53 ألف متفرج في فوز سيدات كيرر على سانت هيلينز منذ 99 عامًا، أما أكبر عدد من الحضور الجماهيري لمباراة كرة قدم للسيدات بشكل عام، فكان 90,185 لمباراة

- حضر 60,739 متفرجا مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، ليتحطم بالتالي الرقم القياسي السابق لأكبر عدد من المشاهدين في مباراة واحدة على صعيد الأندية، والذي بلغ 53 ألف متفرج في فوز سيدات كيرر على سانت هيلينز منذ 99 عامًا، أما أكبر عدد من الحضور الجماهيري لمباراة كرة قدم للسيدات بشكل عام، فكان 90,185 لمباراة نهائي كأس العالم للسيدات بين الولايات المتحدة والصين منذ 20 عامًا، وفي المباراة الأولى السابق ذكرها، فاز برشلونة بهدفين دون رد، لينهي العملاق الكتالوني مسيرة من 17 مباراة متتالية من الانتصارات للروخيبلانكوس، ويقلصن الفارق معهن في الصدارة إلى 3 نقاط.

- سجل النجم الأوروجوياني لويس سواريز هدفه رقم 128 في الدوري الإسباني في فوز برشلونة على ريال بيتيس بنتيجة 4-1، ليعادل رقم دييجو فورلان كأفضل هداف أوروجوياني في تاريخ الدوري الإسباني، ويصبح عاشر أفضل هداف أجنبي في تاريخ الليجا خلف كل من أنطوان جريزمان (131 هدفًا) ولاديسلاو كوبالا (138 هدفًا) وكريم بنزيما (140 هدفًا) وفيرينيك بوشكاش (156 هدفًا) وصامويل إيتو (162 هدفًا) وألفريدو دي ستيفانو (227 هدفًا) وهوجو سانشيز (234 هدفًا) وكريستيانو رونالدو (311 هدفًا)، وأخيرًا متصدر القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 412 هدفًا.

- لم يحتَج ممفيس ديباي لأكثر من 50 ثانية كي يسجل أسرع هدف للمنتخب الهولندي منذ فيليب كوكو منذ 14 عامًا، وذلك في فوز الطواحين أمس على بيلاروسيا في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020 بنتيجة 4-0، وبات ديباي أول لاعب يسهم في تسجيل 3 أهداف في مباراة لمنتخب هولندا منذ 5 سنوات، عندما أسهم الثنائي أرين روبين وروبين فان بيرسي في تسجيل 3 أهداف في فوز الطواحين على لاتفيا بنتيجة 6-0 في عام 2014، وبات ديباي يملك في رصيده حاليا المساهمة في 10 أهداف مع منتخب هولندا تحت قيادة المدرب رونالد كومان.

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- لم يخسر مانشستر سيتي في 30 مباراة محلية، بعد الفوز على ليفربول بنتيجة 3-0 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات.

- 19 مباراة دون تحقيق أي انتصار على الثلاثي الكبير في هولندا، واهتزت شباكه في تلك الفترة بـ60 هدفًا، هي المسيرة التي مر بها ألكمار قبل التغلب، هذا الأسبوع، على أياكس بهدف نظيف.

- في آخر 7 مباريات للمنتخب البلجيكي، هناك 6 مباريات شهدت تسجيل لاعب هدفين، كان آخرهم إيدين هازارد، أمس، إذ سجل ثنائية في شباك روسيا في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020 في المباراة التي حسمتها بلجيكا بنتيجة 3-1، وقبل هازارد سجل الثنائيات كل من ثورجان هازارد وميتشي باتشواي وروميلو لوكاكو مرتين.

- سجل فريق سانت إتيان 5 أهداف في مباراة خارج أرضه في الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ أن نجح الفريق الذي ضم كلا من باتريك باتيستون وجوني ريب وجين فرانسوا لاريوس وميشيل بلاتيني، في الفوز بنتيجة 5-2 على لينس في عام 1981، وسجل بطل فرنسا 10 مرات من قبل تلك الخماسية هذه المرة في شباك كان.

- شهد عام 2019 تسجيل أنخيل دي ماريا هدفًا وصناعة آخر في 3 مباريات في الدوري الفرنسي، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، والأكثر من ذلك أن النجم الأرجنتيني أسهم في تسجيل 12 هدفًا، سواء بالتسجيل أو بالصناعة في آخر 11 مباراة خاضها في المسابقة المحلية.