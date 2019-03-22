8 مواجهات تشعل لهيب تصفيات كأس الأمم الإفريقية

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تسعى الكرة العربية لزيادة عدد ممثليها في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، المقرر إقامتها في مصر، بعدما ضمنت 5 فرق تأهلها رسميا في مشاركة قياسية للعرب

تنتظر القارة السمراء كشف النقاب عن هوية باقي المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها في مصر الصيف القادم، وذلك حينما تجرى منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة للبطولة، التي ستنطلق اليوم الجمعة، ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12 في التصفيات لنهائيات البطولة التي ستقام في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، وتأهل للنهائيات 14 منتخبا، بينما يدور الصراع حاليا على حجز المقاعد الـ10 المتبقية للنهائيات.

وتسعى الكرة العربية لزيادة عدد ممثليها في البطولة، بعدما ضمنت 5 فرق تأهلها رسميا في مشاركة قياسية للعرب، وحجزت منتخبات تونس ومصر والمغرب والجزائر وموريتانيا مقاعدها في النهائيات بعد مرور 5 جولات من عمر التصفيات، بينما يتطلع منتخبا ليبيا وجزر القمر لتعزيز الرقم القياسي العربي في النسخة المقبلة. وتشهد

وتسعى الكرة العربية لزيادة عدد ممثليها في البطولة، بعدما ضمنت 5 فرق تأهلها رسميا في مشاركة قياسية للعرب، وحجزت منتخبات تونس ومصر والمغرب والجزائر وموريتانيا مقاعدها في النهائيات بعد مرور 5 جولات من عمر التصفيات، بينما يتطلع منتخبا ليبيا وجزر القمر لتعزيز الرقم القياسي العربي في النسخة المقبلة.

وتشهد المجموعة الرابعة منافسة ضارية بين منتخبات بنين وجامبيا وتوجو، للحصول على بطاقة الصعود الثانية بعدما ضمن المنتخب الجزائري صعوده رسميا في الجولة الماضية، قبل لقائه مع ضيفه منتخب جامبيا، ويتربع المنتخب الجزائري على القمة برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب بنين، الذي يستضيف توجو، صاحبة المركز الثالث بـ5 نقاط، والتي تتفوق بفارق المواجهات المباشرة على جامبيا متذيلة الترتيب.

ويسعى المنتخب الجزائري إلى تأكيد أحقيته في الوجود في كأس أمم إفريقيا الصيف المقبل، وتعد مباراة جامبيا هي السادسة لجمال بلماضي على رأس المنتخب الجزائري بعد أن أشرف على الخضر في 4 مباريات رسمية، فاز بمواجهتين أمام بنين، بملعب مصطفى تشاكر، بثنائية نظيفة، وتغلب خارج الديار أمام توجو برباعية مقابل هدف.

ونجح بلماضي في فرض التعادل على جامبيا بنتيجة هدف مقابل هدف، قبل أن يسجل أول هزيمة أمام بنين خارج الديار بهدف دون رد. أما المباراة الخامسة، التي أشرف عليها بلماضي، فكانت ودية أمام منتخب قطر، وانتهت بفوز الخضر بهدف دون رد.

ويعتزم بلماضي منح الفرصة لبعض العناصر الجدد في مواجهة جامبيا، وإراحة بعض الركائز في صورة بغداد بونجاج، حيث قرر المدير الفني للخضر، الاعتماد على الحارس أوكجدا، ولكحل، وحتى مهاجم بارادو نعيجي.

ويتصارع منتخبا أنجولا وبوركينا فاسو على بطاقة الصعود الثانية للمجموعة التاسعة، التي شهدت صعود المنتخب الموريتاني للمرة الأولى للنهائيات، عقب تصدره الترتيب برصيد 12 نقطة، ويحتل منتخب أنجولا المركز الثاني في الترتيب بـ9 نقاط، قبل لقائه مع مضيفه منتخب بوتسوانا، متذيل الترتيب بنقطة واحدة، في حين تأتي بوركينا فاسو في المركز الثالث بـ7 نقاط، قبل مباراتها مع موريتانيا.وتخلو باقي مجموعات التصفيات الأخرى من الإثارة، بعدما تم حسم التأهل بها، فتشهد المجموعة الأولى مواجهة بين منتخبي السنغال ومدغشقر، حيث صعدا مبكرا للنهائيات، بينما يلتقي منتخب السودان مع ضيفه غينيا الاستوائية بالمجموعة ذاتها.ويتطلع منتخب السودان إلى ختام مشرف لمشواره في التصفيات، حين يستضيف غينيا الاستوائية على ملعب الجوهرة الزرقاء، علمًا أن منتخب السودان فقد فرصة التأهل للبطولة القارية، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بفارق 10 نقاط عن المتصدر السنغال، و7 نقاط عن الوصيف مدغشقر.

وحقق منتخب السودان فوزًا وحيدًا، وكان على حساب مدغشقر بنتيجة 3-1، في نوفمبر الماضي، ويريد المنتخب السوداني الثأر من غينيا الاستوائية، بعدما خسر أمامه بهدف دون رد في سبتمبر الماضي، بجانب تحسين التصنيف الدولي لصقور الجديان.

وظهرت في قائمة المنتخب السوداني وجوه جديدة لأول مرة، مثل مختار "بشة الصغير" من الهلال، وخالد عبد المنعم النعسان، والصادق آدم شلش "المريخ"، وسفيان عز الدين، وأحمد سعيد ود أبوك من الأهلي الخرطوم، أما عناصر الخبرة فتتمثل في قائد المنتخب الجديد، عبد اللطيف بويا، وفارس عبد الله وأبو عاقلة عبد الله، ولاعب الوسط والي الدين خضر ومن الأهلي شندي.

أما المجموعة العاشرة فتأهلت تونس وكذلك مصر التي حصلت على حق التنظيم بعد سحبه من الكاميرون، ويخوض منتخب تونس أول مباراة له بقيادة المدرب الجديد، الفرنسي آلان جيريس، أمام إي سواتيني (الأخير بنقطة واحدة)، بملعب رادس، لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات.

والمنتخب التونسي، رغم عدم أهمية اللقاء، فإنه سيحرص على إنهاء التصفيات بفوز يمكنه من إنهاء المرحلة في صدارة المجموعة العاشرة، وفي المقابل سيبحث منتخب إي سواتيني عن انتصار شرفي بعد أن تكبد 4 هزائم وتعادل في مباراة خلال الجولات السابقة.

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وأكد لاعب ديجون الفرنسي، أسامة الحدادي: "ضمان الترشح إلى الموعد القاري لا يعني عدم مواصلة البحث عن الفوز، بغض النظر عن اسم المنافس، ونحن مطالبون بالتعامل بجدية مع منتخب إي سواتيني، حتى وإن كان يوجد في المرتبة الأخيرة بالمجموعة".

وأكمل أسامة الحدادي: "الجميع سينتظر الوجه الجديد للمنتخب التونسي بقيادة المدرب آلان جيريس، الذي يعد اسما كبيرا في عالم التدريب، وهدفنا في لقاء الجمعة يتجاوز مجرد الانتصار، بل إن الأهم هو تقديم مردود يطمئن الجماهير التونسية قبل النهائيات الإفريقية التي يمكن القول إنها أصبحت على الأبواب".

من جانبه أكد نعيم السليتي، لاعب ديجون، أهمية إنهاء التصفيات الإفريقية بانتصار جديد، وقال في هذا الصدد: "منتخبنا يعيش محطة جديدة في مسيرته بقدوم المدرب الفرنسي آلان جيريس، الذي ننتظر منه الكثير، بالنظر إلى خبرته الكبيرة".

وأكمل: "مباراة الجمعة ضد إي سواتيني فرصة لتقديم أداء طيب، لا سيما أن كرة القدم لا تعترف بالفوارق النظرية، إذ تبقى أرضية الميدان هي الفيصل، والانتصار يعد أمرا حتميا بالنسبة إلينا، وبالنسبة للجهاز الفني الجديد".

وتجدر الإشارة إلى أن تشكيلة منتخب تونس ستشهد غياب وهبي الخزري وإلياس السخيري وديلان برون؛ لأسباب صحية، بينما تسجل التشكيلة عودة نجم المنتخب يوسف المساكني بعد غياب دام قرابة السنة.

- السنغال × مدغشقر الساعة 1

- مالاوي × المغرب الساعة 3

- نيجيريا × السيشيل الساعة 5

- السودان× غينيا الاستوائية الساعة 7

- بوتسوانا × أنجولا الساعة 7

- بوركينا فاسو× موريتانيا الساعة 7

- تونس × سوازيلاند الساعة 8:15

- الجزائر × جامبيا الساعة 9:45