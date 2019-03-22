شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني يواجه النيجر بـ«الأحمر والأسود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عُقد صباح اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة النيجر ومصر، التي ستقام غدًا السبت، ضمن الجولة الأخيرة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

حضر الاجتماع إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، ورامي بكر، الإداري، وعبدالله سيد، مسؤول المهمات، ومسؤولو منتخب النيجر، ومراقب وحكام المباراة.

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وتم الاتفاق على أن يؤدي منتخبنا مرانه اليوم في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بالملعب الذي ستقام عليه مباراة الغد، لانشغال الملعب بمباراة منتخب النيجر الأولمبي أمام كوت ديفوار في الرابعة والنصف ضمن تصفيات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.



وتقرر أن يرتدي المنتخب الوطني القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، وحارس المرمى الطاقم الأسود، ويلعب منتخب النيجر بالزي الأبيض، ويرتدي حارس المرمى طاقم رمادي.



وطالب مدير المنتخب السماح للاعبين بشرب الماء مرة في كل شوط، وسيتم إبلاغ الاتحاد الأفريقي لاستطلاع رأيه.



وتم الاتفاق على عقد المؤتمر الصحفي عقب المباراة.