شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يطلب تعيين ملعب للأهلي والزمالك بديلاً لـ«برج العرب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من نظيره المصري تعيين ملعب بديل أو أكثر لبرج العرب، يقام عليه مباراتي العودة في الدور ربع النهائي في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

ووفقا للصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع «فيس بوك»، فإن «كاف» أرسل خطابًا يتضمن الطلب، مشيرًا إلى أن حالة العشب الطبيعي بملعب برج العرب لم تكن بحالة جيدة خلال مباريات مرحلة المجموعات في البطولتين.

ويلتقي الأهلي فريق صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بينما يلتقي الزمالك فريق حسنية أغادير