شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: «جيرالدو» يعود للقاهرة 27 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق سيعود إلى القاهرة للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية يوم 27 مارس الحالي بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده.

ويتواجد جيرالدو في معسكر منتخب بلاده في الوقت الحالي؛ استعدادا لمواجهة بتسوانا في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.