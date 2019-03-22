شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي يعود لتدريبات الأهلي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق، سيعود للتواجد مع الفريق بداية من اليوم الجمعة بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها عقب مباراة شبيبة الساورة الجزائري التي أقيمت السبت الماضي في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مباراة ودية عصر اليوم أمام جمهورية شبين؛ استعدادا لمواجهة الزمالك القادمة المقرر لها يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق انتظم أمس في تدريبات الفريق بعد عودته من المغرب هو الآخر على أن يتواجد أجايي اليوم في التتش.