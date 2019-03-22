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حمدي فتحي يجري أشعة غدًا للاطمئنان على إصابته

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

يجري حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة غدًا السبتللاطمئنان على إصابته في العضلة الخلفية.

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية في مباراة بتروجت بالدوري، حيث ينهي في الوقت الحالي الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وتحسم نتيجة الأشعة التي سيتم عرضها على اللجنة الطبية بالنادي موعد جاهزية اللاعب وعودته من جديد للتدريبات الجماعية.

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