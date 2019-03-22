شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يعود لتدريبات جالاكسي الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعاود المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش تدريباته مع لوس أنجلوس جالاكسي الأسبوع المقبل، بعدما غاب عن آخر مباراتين لفريقه في الدوري الأمريكي لكرة القدم بسبب ألم في وتر أخيل، بحسب ما أعلن الجهاز الفني لفريقه.

وقال مدرب الفريق الأرجنتيني جييرمو باروش شيلوتو، الخميس: «منحناه أسبوعًا إضافيًا من الراحة، كي يستعيد عافيته، ولكي يكون جاهزًا بنسبة 100%، عندما سيعاود التمارين الثلاثاء».

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وأضاف: «أعتقد أنه سيكون جاهزا لخوض اللقاء أمام بورتلاند» في 31 مارس الحالي.

وكان «إبرا» البالغ من العمر 37 عامًا قد أصيب في وتر أخيل خلال المباراة الاولى لموسم 2019 الذي انطلق خلال الشهر الحالي أمام شيكاغو، وقاد فريقه للفوز 2-1 بتسجيله أحد هدفيه. وفي غيابه، خسر جالاكسي أمام دالاس صفر-2، وفاز على ملعبه أمام مينيسوتا 3-2.

وبات إبراهيموفيتش الذي تنقل بين العديد من الأندية مثل ميلان الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي، اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الأمريكي اذ يتقاضى 7،2 ملايين يورو سنويا، بعد انضمامه إلى صفوفه قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في مارس 2018.

وسجل المهاجم السويدي في موسمه الأول مع فريقه الأكثر تتويجا بلقب الدوري، 22 هدفا في 27 مباراة.