الكاف يطلب ملعبا بديلا لبرج العرب للأهلى والزمالك ببطولات أفريقيا

طلب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم من الاتحاد المصرى تعيين ملعب بديل أو أكثر لبرج العرب، يقام عليه مباراتا العودة للدور ربع النهائى فى بطولتى الأندية الأفريقية التى تأهل إليها كل من الأهلي والزمالك، ومن المقرر أن تقاما مباراتا العودة لهذا الدور فى مصر.

ومن المقرر أن يواجه الأهلى فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى دورى أبطال أفريقيا، بينما يواجه الزمالك حسنية أغادير المغربى.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أرسل خطاباً للاتحاد المصرى يتضمن هذا الطلب، مشيراً إلى أن حالة العشب الطبيعى “النجيلة” بملعب برج العرب لم تكن بحالة جيدة خلال مباريات بطولتى الأندية الأفريقية التى أقيمت عليه خلال الفترة الأخيرة فى مرحلة المجموعات.

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