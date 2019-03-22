شكرا لقرائتكم أمم أفريقيا وكوبا أمريكا تؤجل مباريات دور الـ16 بدورى أبطال آسيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، تأجيل مباريات دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال آسيا إلى شهر أغسطس المقبل، بدلاً من يونيو، بناء على طلب دول غرب القارة، بسبب إقامة بطولتى كأس الأمم الأفريقية وكوبا أمريكا.

ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، استجاب لرغبة أندية غرب القارة بتأجيل مباريات دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال آسيا إلى شهر أغسطس المقبل بدلاً من يونيو على أن تقام منافسات الدور ثمن النهائى لدول شرق القارة فى موعدها المحدد يونيو المقبل.

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كانت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوى لكرة القدم، اقترحت تأجيل مباريات دور الـ16 لمدة شهرين لتنطلق فى أغسطس بدلا من يونيو، بعدما استقبلت عددا من طلبات التأجيل من الأندية لتزامن هذا الدور مع بطولتى أفريقيا أو أمريكا الجنوبية، وارتباط العديد من لاعبى أندية آسيا بمنتخباتهم فى البطولتين.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كوبا أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو بالبرازيل، بينما تستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية من 21 يونيو حتى 19 يوليو.