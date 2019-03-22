شكرا لقرائتكم محمد صلاح يرفع شعار "لا وقت للراحة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، داخل صالة الجيم، رافعاً شعار "لا وقت للراحة"، قبل استئناف مشواره مع "الريدز" فى مسابقتى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، ودورى أبطال أوروبا. ونشر محمد صلاح صورة عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، خلال تواجده داخل صالة الجيم لأداء التدريبات البدنية. وكان خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، قرر استبعاد محمد صلاح من معسكر "الفراعنة" الشهر الحالى لمنحه قسط وافر من الراحة. Advertisements ويلتقى منتخب مصر غداً السبت مع النيجر ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ومع نيجيريا فى مباراة ودية الثلاثاء المقبل. جدير بالذكر أن قرعة الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا أوقعت ليفربول فى مواجهة بورتو البرتغالى، فيما يلتقى مع توتنهام بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى.

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