شكرا لقرائتكم محمد صلاح أكثر لاعبى الـ"بيج 5" استحواذا على الكرة بالثلث الهجومى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفوق محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى على نجوم دوريات أوروبا الكبرى هذا الموسم برقم مميز.

ونجح محمد صلاح فى التفوق على نجوم "بيج 5"، بالاستحواذ على الكرة فى الثلث الهجومى من الملعب فى 32 مناسبة، وهو الرقم الذى لم يحققه أى لاعب آخر فى دوريات "إنجلترا، اسبانيا، ايطاليا، ألمانيا، فرنسا".

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ويتطلع محمد صلاح لقيادة ليفربول للحصول على لقب الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ عام 1990، والعودة من جديد لحصد الألقاب الجماعية مع أندية أوروبا بعد غياب، بجانب الاحتفاظ بلقب هداف الدورى الإنجليزى للموسم الثانى على التوالى.

وكان فريق ليفربول ارتقى إلى صدارة الدورى الإنجليزى "مؤقتا" بفوزه على مضيفه فولهام 2-1، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج".

ورفع ليفربول رصيده إلى 76 نقطة فى صدارة الدورى الانجليزى، متفوقاً بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى الذى يمتلك مباراة مؤجلة.