شكرا لقرائتكم ألفيس يفسد علاقة نيمار بمالك باريس سان جيرمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توترت العلاقة بين نيمار نجم منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان الفرنسى، وناصر الخليفى المالك القطرى للنادى، بعدما هدد مواطنه دانى ألفيس بالرحيل عن صفوف الفريق.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن دانى الفيس صاحب الـ35 عاماً، تلقى عرضاً من باريس سان جيرمان لتجديد تعاقده لمدة موسم واحد فقط، على أن يقتصر راتبه على عدد المباريات التى سوف يشارك فيها مستقبلا.

وأضافت الصحيفة أن دانى ألفيس رفض العرض المقدم من نادى باريس سان جيرمان لتجديد تعاقده، كما أثار العرض حفيظة نيمار الذى طالب ناصر الخليفى بتقديم عرض جديد لمواطنه ألفيس لضمان استمراره ضمن صفوف الفريق.

وقالت الصحيفة إن نيمار أبلغ مالك باريس سان جيرمان، أنه سيشعر بسعادة أكبر باستمرار دانى ألفيس ضمن صفوف الفريق.

كانت صحيفة "سبورت" الإسبانية ذكرت فى وقت سابق، أن نادى ريال مدريد الإسبانى يستعد لتقديم عرض قياسى إلى نادى باريس سان جيرمان الفرنسى والنجم البرازيلى نيمار من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ذكرت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد، دخل فى مفاوضات جادة مع نيمار من أجل إقناعه بالانتقال لصفوف الفريق الملكى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن رئيس ريال مدريد أبلغ نيمار أنه يستعد للدخول فى مفاوضات مع باريس سان جيرمان لضمه الصيف المقبل.

وتحدثت الصحيفة أن ريال مدريد سيقدم عرضاً قياسياً قيمته 350 مليون يورو لإقناع باريس سان جيرمان بإتمام الصفقة، كما سيمنح نيمار راتباً سنوياً يصل لـ45 مليون يورو.

ويتقاضى نيمار الذى ينتهى تعاقده مع باريس سان جيرمان بعد ثلاث سنوات راتباً سنوياً يصل لـ36 مليون يورو.

ولا شك أن توتر العلاقة بين نيمار ومالك باريس سان جيرمان قد يعزز من فرص رحيل النجم البرازيلى إلى ريال مدريد الصيف المقبل.