شكرا لقرائتكم الأشعة تحدد موقف حمدى فتحى الطبى من لقاء القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجرى حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى أشعة غدا السبت، للاطمئنان على إصابته فى العضلة الخلفية. وكان حمدى فتحى قد تعرض للإصابة بمزق فى العضلة الخلفية فى مباراة بتروجت بالدورى، حيث ينهى فى الوقت الحالى الجزء الأخير من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة. وتحسم نتيجة الأشعة التى سيتم عرضها على اللجنة الطبية بالنادى موعد جاهزية اللاعب وعودته من جديد للتدريبات الجماعية. ويستعد الأهلى حالياً لمباراة الزمالك المُقرر لها 30 مارس الجارى فى الدورى الممتاز.

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