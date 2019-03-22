شكرا لقرائتكم رسميا.. خصم 9 نقاط من برمنجهام بالتشامبيونشيب وتراجعه للمركز 18... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت رابطة الدورى الإنجليزى، خصم 9 نقاط من رصيد برمنجهام الذى ينافس فى دورى الدرجة الأولى فى إنجلترا "التشامبيونشيب" لاختراق النادى قواعد اللعب المالى النظيف. وانتقل برمنجهام ‏بعد خصم النقاط من المركز الـ12 إلى المركز الـ18 بفارق 5 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

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