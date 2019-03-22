شكرا لقرائتكم محمد شريف: دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم أقوى من النسخة الماضية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد شريف، لاعب الأهلى، إن الفريق يسير بخطوات ثابتة على المستويين المحلى والأفريقى بعدما نجح الفريق فى التأهل إلى الدور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا، وعلى المستوى المحلى، يعيش الأهلى حالة تركيز لمباراة الزمالك التى تقام يوم 30 مارس الجارى، والتى تعد حاسمة لعودة الفريق إلى صدارة جدول المسابقة.

وأوضح شريف، أن مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، تحدث مع اللاعبين فى الفترة الأخيرة، وهنأهم بالفوز والصعود إلى دور ربع النهائى فى بطولة أفريقيا، وطالبهم بغلق ملف البطولة الأفريقية والتركيز فى مواجهة الزمالك، التى ستكون نقطة فارقة على المستوى المحلى.

وأشار شريف، إلى أن فارق النقاط كان كبيرا مع الزمالك بسبب مؤجلات الأهلى لانشغاله بالمشاركة فى البطولتين الأفريقية والعربية، ولكن ثقة اللاعبين كانت كبيرة فى تقليص هذا الفارق وهو ما حدث بالفعل، وكثيرا ما شهدت جلسات اللاعبين للتأكيد على هذا المعنى، وعلى ضرورة التركيز فى المباراة المقبلة فقط وعدم الانشغال بأية أمور أخرى.

وشدد لاعب الأهلى على أن الفترة الماضية كانت صعبة، فمعدل إصابات اللاعبين كان كبيرا، وجاءت جميعها فى توقيت مهم جدا للأهلى، خاصة الموسم الماضى، فالأهلى خاض مباراة الترجى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا فى غياب دفعة كبيرة من للاعبين للإصابة.

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وأكد شريف، أن أية بطولة يشارك بها الأهلى، يكون هدفه الفوز باللقب، سواء فى بطولة أفريقيا أو الدورى العام، أو كأس مصر، وأن الفريق يركز على الفوز فقط فى المباريات ولا شيء غيره.

وأشار لاعب الأهلى إلى أن الأهلى استطاع أن يحسم تأهله إلى ربع نهائى بطولة أفريقيا، ليواجه فريق صن داونز الجنوب أفريقى، وهى مباراة صعبة بكل تأكيد وأمام منافس قوى، ولكن فى النهاية الأهلى بطل ويبحث دائما عن الفوز.

وأضاف أن نسخة بطولة أفريقيا الموسم الحالى أصعب من الموسم الماضى، والذى كان فيه الأهلى قريبا من التتويج باللقب، ولكن فى النهاية تركيز الفريق منصب على المرحلة الحالية.

وأكد شريف أنه يتمنى المشاركة مع الفريق خلال المباريات الرسمية، ولكن مصلحة الأهلى الأهم، وأهم شىء أن يكون التوفيق حليف أى لاعب يشارك فى المباريات بغض النظر عن الأسماء.

ووجه محمد شريف رسالة لجماهير، مؤكدا أن الفريق دائما يحتاج إلى دعمهم ومساندتهم، وأن جمهور الأهلى شريك أساسى فى فوز الأهلى بالبطولات، وأن جميع اللاعبين هدفهم التتويج بالبطولات وإسعاد الجماهير.