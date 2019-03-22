شكرا لقرائتكم كاف للأهلى والزمالك: شوفوا ملعب تانى غير برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم من الاتحاد المصرى، تعيين ملعب بديل أو أكثر لبرج العرب يقام عليه مباراتى العودة للدور ربع النهائى فى بطولتى الأندية الأفريقية، التى تأهل إليه كل من الأهلى والزمالك، ومن المقرر أن تقام مباراتا العودة لهذا الدور فى مصر.

ويواجه الأهلى فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى دورى أبطال أفريقيا، بينما يواجه الزمالك فريق حسنية أغادير المغربى فى الكونفدرالية.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد أرسل خطابا للاتحاد المصرى يتضمن هذا الطلب مشيرا إلى أن حالة العشب الطبيعى "النجيلة" بملعب برج العرب لم تكن بحالة جيدة خلال مباريات بطولتى الأندية الأفريقية التى أقيمت عليه خلال الفترة الأخيرة فى مرحلة المجموعات