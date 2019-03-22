شكرا لقرائتكم أجيرى يسعى لمعادلة رقم حسن شحاتة أمام النيجر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل على الرغم من أن نتيجة مباراة مصر والنيجر التى ستقام فى تمام الرابعة والنصف مساء غد السبت بتوقيت نيامى عاصمة النيجر، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على استاد الجنرال سيناى كاونتشى، فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، غير مؤثرة فى طريق الفراعنة لبطولة أفريقيا 2019، الا أن الفوز فى هذه المباراة يعيد أمجاد الفراعنة منذ 9 سنوات وهو عمر الجيل الذهبى بقيادة المعلم حسن شحاتة.

وفوز منتخب مصر على النيجر يعد هو الخامس للفراعنة على التوالى فى المباريات الرسمية، وهو رقم لم يحققه الفراعنة منذ 9 سنوات حينما كان يتولى المعلم حسن شحاته الإدارة الفنية لمنتخب مصر فى بطولة الأمم الأفريقة عام 2010 وهزم نيجيريا وموزمبيق وبنين والكاميرون والجزائر وغانا.

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ومنذ تولى المكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى للفراعنة، واجه النيجر وانتصر بسداسية ثم هزم إى سواتينى ذهابا وإيابا ثم تغلب على تونس، وفى حالة الفوز على النيجر يحقق رقم المعلم حسن شحاتة.