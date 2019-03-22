شكرا لقرائتكم منتخب مصر يرضخ لطلب النيجر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الجهاز الفنى لمنتخب مصر على طلب مسئولى النيجر بتقديم مران الفراعنة 180 دقيقة، ليقام فى الواحدة والصف ظهراً بدلاً من الرابعة والنصف عصراً، وذلك بسبب انشغال الملعب بمباراة منتخب النيجر الأولمبى أمام كوت ديفوار فى الرابعة والنصف ضمن تصفيات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

ويحل منتخب مصر ضيفاً على النيجر باستاد نيامى بالنيجر فى الرابعة والنصف عصر غد السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

عقد صباح اليوم الاجتماع الفنى لمباراة النيجر ومصر التى ستقام غداً السبت، ضمن الجولة الأخيرة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، وحضر الاجتماع إيهاب لهيطة مدير المنتخب وأحمد بكر الإدارى وعبد الله سيد مسئول المهمات ومسئولو منتخب النيجر ومراقب وحكام المباراة.

وطالب مدير المنتخب السماح للاعبين بشرب الماء مرة فى كل شوط، وسيتم إبلاغ الاتحاد الأفريقى لاستطلاع رأيه.