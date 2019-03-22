شكرا لقرائتكم هازارد يتغزل فى زيدان من أجل قميص ريال مدريد: زيزو مثلى الأعلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألمح هازارد نجم منتخب بلجيكا ونادى تشيلسى الإنجليزى، إلى رغبته فى الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال هازارد فى تصريحات لوسائل الإعلام البلجيكية، أن زين الدين زيدان المدير الفنى لنادى ريال مدريد الإسبانى كان مثله الأعلى فى طفولته، كما كان له الفضل فى قراره بممارسة كرة القدم.

وأضاف نجم تشيلسى الذى سجل "هدفين" فى فوز منتخب بلجيكا على روسيا بنتيجة 3 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الاولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، احترم زيدان كثيراً، كان مثلى الأعلى، الفضل يعود إليه فى قرارى بممارسة كرة القدم"، متابعاً، "أعرف ما سأفعله فيما يخص مستقبلى”.

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ويعتقد ريال مدريد أنه يستطيع ضم هازارد بمبلغ يتراوح بين 70 و90 مليون يورو، بعيدًا عما تقوله بعض التقارير الصحفية بأن المبلغ بين 100 أو 120 مليون يورو.

كانت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، كشفت فى وقت سابق أن نادى ريال مدريد وضع محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، تحت المراقبة تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة، إن نادى ريال مدريد اشترط عودة محمد صلاح لمستواه المعهود فى مباريات ليفربول المقبلة قبل الدخول فى مفاوضات مع ليفربول لضم اللاعب الصيف المقبل، مشيرة إلى أن نادى ريال مدريد يخطط لضم محمد صلاح مقابل 150 ملايين يورو، حال فشل التعاقد مع إدين هازارد لاعب تشيلسى الإنجليزى الصيف المقبل.

وحصد محمد صلاح أكثر من 40 جائزة فردية منذ انضمامه لصفوف ليفربول، أبرزها التتويج بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لموسم 2017 – 2018 من جانب الشركة الراعية للمسابقة ومن رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة النقاد، وجائزة "جولدن سامبا" التى تمنحها جماهير ليفربول لأفضل لاعب فى الفريق، بجانب جائزة هداف الدورى الدورى الإنجليزى "الحذاء الذهبى”، وأفضل لاعب فى ليفربول الموسم الماضى باختيار الجماهير واللاعبين، بجانب جائزة "بوشكاش" التى تمنح صاحب أجمل أهداف العام فى العالم من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".