عبور صعب لفينوس إلى الدور الثاني في دورة ميامي

اسماء السيد - عبرت الأميركية المخضرمة فينوس وليامس بصعوبة الى الدور الثاني لدورة ميامي الأميركية في كرة المضرب، بتغلبها على السلوفينية دليلة ياكوبوفيتش في الدور الأول في مباراة استمرت لأكثر من ساعة.

وفازت الأميركية على منافستها الخميس بنتيجة 7-5 و6-3 في 78 دقيقة، لتلاقي في الدور المقبل الإسبانية كارلا سواريز نافارو المصنفة 24 التي أعفيت من خوض الدور الأول.

ووجدت ياكوبوفيتش نفسها متقدمة في المجموعة الأولى وأمام فرصة للفوز بها في ما لو حافظت على إرسالها، الا أن خبرة فينوس المصنفة أولى عالميا سابقا والمتوجة بسبعة ألقاب في البطولات الكبرى، مكنتها من تعويض كسرين للإرسال في أول ثلاثة أشواط على إرسالها في المجموعة الأولى، لتعادل منافستها الصاعدة من التصفيات 4-4.

لكن الأخيرة حققت كسرا ثالثا وكانت أمام فرصة للفوز بالمجموعة بعد تقدمها 5-4، قبل ان تنتفض فينوس وتفوز بثلاثة أشواط.

أما المجموعة الثانية، فكانت أسهل لفينوس لاسيما بعد تقدمها 5-1.

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وعلقت فينوس (38 عاما) على عودتها القوية أمام منافسة تصغرها بـ11 عاما "خلال نشأتي لم يكن يسمح لنا في المنزل بأن نكون ضعيفات، لم يكن ذلك خيارا متاحا (...) الخيار الوحيد كان أن نكون قويات".

وفينوس هي الشقيقة الكبرى لسيرينا المتوجة بـ23 لقب "غراند سلام"، والتي تستعد لبدء مشاركتها في ميامي في الدور الثاني ضد السويدية ريبيكا بيترسون الفائزة على الألمانية لاورا سيغموند 6-1، 5-7، و7-5.

وفي أبرز مباريات الدور الأول لدى السيدات، عانت الكندية بيانكا أندريسكو (18 عاما) المتوجة الأسبوع الماضي بلقب دورة إنديان ويلز، لتخطي الرومانية إيرينا-كاميليا بيغو 4-6، 7-6 (7-2) و6-2.

وفي الدور الثاني، تخطت المصنفة ثانية عالميا التشيكية بترا كفيتوفا اليونانية ماريا ساكاري بسهولة 6-1 و6-4، بينما فازت الهولندية كيكي برتنز السابعة على الصينية وانغ شييو 6-4 و6-1.