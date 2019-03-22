إبراهيموفيتش المصاب يعاود التمارين مع غالاكسي الأسبوع المقبل

اسماء السيد - يعاود المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش تمارينه مع لوس أنجليس غالاكسي الاسبوع المقبل بعدما غاب عن آخر مباراتين لفريقه في الدوري الأميركي لكرة القدم بسبب ألم في وتر أخيل، بحسب ما أعلن الجهاز الفني لفريقه.

وقال مدرب الفريق الأرجنتيني غييرمو باروش شيلوتو الخميس "منحناه أسبوعا إضافيا من الراحة كي يستعيد عافيته ولكي يكون جاهزا بنسبة 100 بالمئة عندما سيعاود التمارين الثلاثاء".

أضاف "أعتقد أنه سيكون جاهزا لخوض اللقاء أمام بورتلاند" في 31 آذار/مارس الحالي.

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وكان "إيبرا" البالغ 37 عاما قد أصيب في وتر أخيل خلال المباراة الاولى لموسم 2019 الذي انطلق خلال الشهر الحالي أمام شيكاغو، وقاد فريقه للفوز 2-1 بتسجيله أحد هدفيه. وفي غيابه، خسر غالاكسي أمام دالاس صفر-2، وفاز على ملعبه أمام مينيسوتا 3-2.

وبات إبراهيموفيتش الذي تنقل بين العديد من الأندية مثل ميلان الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي، اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الاميركي اذ يتقاضى 7,2 ملايين يورو سنويا، بعد انضمامه الى صفوفه قادما من مانشستر يونايتد الإنكليزي في آذار/مارس 2018.

وسجل المهاجم السويدي في موسمه الأول مع فريقه الأكثر تتويجا بلقب الدوري، 22 هدفا في 27 مباراة.