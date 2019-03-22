الكاف يضع الأهلي والزمالك فى مأزق قبل دور الـ 8 بأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم إنه تلقى خطاباً من نظيره الأفريقي (الكاف) من أجل تحديد ملعب بديل لاستاد برج العرب الذي يستضيف مباريات الأهلي والزمالك ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية على الترتيب.

وقال الاتحاد المصري عبر موقعه الرسمي إنه تلقى خطاباً من الكاف لتحديد بديل أو أكثر لاستاد برج العرب الذي يستضيف مباريات الأهلي والزمالك بدور الـ 8 ببطولة دوري الأبطال والكونفيدرالية .

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وأوضح الاتحاد المصري إن سبب طلب الكاف يرجع إلى الحالة السيئة التى ظهر عليها ملعب برج العرب فى مباريات الأهلي والزمالك ببطولة دوري الأبطال.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية فى الصيف القادم وهو ما أدي إلى إغلاق بعض الملاعب فى القاهرة وعلى رأسها استاد القاهرة والدفاع الجوي والسلام بالإضافة إلى استاد الأسكندرية واستاد الجيش بالسويس استعداد لاستضافة البطولة ليضع القطبين فى مأزق إيجاد ملعباً يصلح فى ظل حالة ملعب بتروسبورت والمقاولون غير الجيدة.

وأوقعت قرعة دور الـ 8 لبطولة دوري الأبطال الأهلي فى مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي حيث يستضيف الأحمر مباراة العودة فى الـ 12 من أبريل القادم فيما يستضيف الزمالك شقيقه حسنية أغادير المغربي فى الـ 14 من نفس الشهر فى إياب دور الـ8 لبطولة الكونفيدرالية.