الطريق للكان.. 13 مواجهة حاسمة.. 21 منتخبا يتنافسون لحجز 10 مقاعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تختتم منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر يونيو المقبل، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تقام المرحلة الأخيرة من تصفيات الكان على مدار أيام الجمعة، والسبت، والأحد.

ويشارك لأول مرة في تاريخ أمام إفريقيا 24 منتخبا، ضمن منهم 14 منتخبا التأهل لكأس الأمم حتى الآن، فيما تتنافس بقية المنتخبات على 10 مقاعد.

وتأهلت بالفعل منتخبات السنغال ومدغشقر، والمغرب، ومالي، والجزائر، ونيجيريا، وغينيا وكوت ديفوار، وموريتانيا، وتونس ومصر، وأوغندا، بالإضافة لغانا وكينيا.

ويتأهل عن كل مجموعة من المجموعات الـ12، فريقين، ليكملا منتخبات الكان.

المجموعة الأولى:

حسم منتخبي السنغال التأهل بـ13 نقطة، ومدغشقر بـ10 نقاط التأهل، على حساب السودان وغينيا الإستوائية ولكلا منهما 3 نقاط.

المجموعة الثانية:

حسم منتخب المغرب الصعود بـ10 نقاط، فيما فقد مالاوي فرصه بعدما تذيل المجموعة بـ4 نقاط.

وتنحصر المنافسة بين منتخبي الكاميرون 8 نقاط، وجزر القمر بـ5 نقاط، حيث تجمعهما مباراة على ملعب الأول في ياوندي في الخامسة مساء السبت.

الكاميرون يكفيها التعادل أو الفوز، فيما تسعى جزر القمر للفوز من أجل التأهل.

المجموعة الثالثة:

حسم منتخب مالي التأهل بـ11 نقطة، فيما ودع منتخب جنوب إفريقيا المنافسات بلا رصيد من النقاط.

وتنحصر المنافسة على المركز الثاني بين منتخبي بوروندي 9 نقاط، والجابون 7 نقاط، حيث يلتقيان على ملعب الأول في الثالثة مساء السبت.

بوروندي يكفيها التعادل من أجل ضمان التأهل، فيما يشترط الفوز لتأهل الجابون وحصد البطاقة الثانية عن المجموعة.

المجموعة الرابعة:

المنافسة في تلك المجموعة ثلاثية على مركز واحد، بعد ضمان تأهل المنتخب الجزائري كمتصدر للمجموعة بـ10 نقاط.

وتتنافس منتخبات بنين 7 نقاط، وجامبيا 5 نقاط، وتوجو 5 نقاط، على البطاقة الثانية.

منتخب بنين يمتلك الأفضلية حيث يستضيف توجو الأحد، فيما ينتظر منتخب جامبيا مواجهة صعبة أمام الخضر في الجزائر مساء اليوم الجمعة.

المجموعة الخامسة:

المنتخب النيجيري ضمن التأهل بـ10 نقاط، فيما يتذيل سيشل المجموعة بنقطة وحيدة.

ويتنافس المنتخبان الجنوب إفريقي 9 نقاط، والليبي 7 نقاط على البطاقة الثانية.

ويستضيف المنتخب الليبي نظيره البافانا بافانا على ملعب الطيب المهيري في تونس في تمام الساعة السابعة مساء الأحد المقبل.

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المجموعة السادسة:

ضمن منتخبا كينيا وغانا التأهل بعد استبعاد نتائج سيراليون لقرار الفيفا بتجميد النشاط بسبب التدخل الحكومي.

ويتصدر المنتخب الكيني المجموعة بـ7 نقاط، ثم غانا بـ6 نقاط، وإثيوبيا في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

المجموعة السابعة:

هي أصعب المجموعات في التصفيات حيث لم يضمن أي فريق التأهل بعد.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي: زيمبابوي 8 نقاط، وليبيريا 7 نقاط، والكونغو الديقراطية 6 نقاط، والكونغو 5 نقاط.

وفي تمام الثالثة مساء الأحد، يحسم المتأهلين، حيث يستضيف جمهورية الكونغو منتخب ليبيريا، فيما يخرج الكونغو لمواجهة زيمبابوي.

المجموعة الثامنة:

ضمن منتخبا غينيا 11 نقاط، وكوت ديفوار التأهل 8 نقاط، بدون النظر لنتائج الجولة الأخيرة.

وبقي إفريقيا الوسطى في المركز الثالث بـ5 نقاط، ورواندا في المركز الأخير بنقطتين.

المجموعة التاسعة:

منتخب موريتانيا ضمن التأهل للكان، للمرة الأولى في التاريخ، بعدما جمع 12 نقطة، فيما فقد منتخب بتسوانا فرصه بعدما بقي في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

ويتنافس منتخبا أنجولا 9 نقاط، وبوركينا فاسو 7 نقاط على المركز الثاني.

بوركينا فاسو تواجه موريتانيا على أرضها، فيما يخرج المنتخب الأنجولي لمواجهة بتسوانا في تمام السابعة مساء الجمعة.

المجموعة العاشرة:

ضمن منتخب تونس ومصر "منظم البطولة" التأهل بعدما رفع كلا منهما رصيده لـ12 نقطة، وبقي النيجر ثالثا بـ4 نقاط، وإيسواتيني في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

المجموعة الحادية عشر:

المنافسة ثلاثية في تلك المجموعة على خطف بطاقتي التأهل.

غينيا بيساو ونامبيا في الصدارة ولكلا منهما 8 نقاط، وينافسهما موزمبيق بـ7 نقاط، فيما ودع المنافسة المنتخب الزامبي بـ4 نقاط.

وفي تمام السادسة والنصف مساء السبت، يستضيف منتخب زامبيا نظيره الناميبي الذي يحتاج للتعادل فقط مستغلا صدام غينيا بيساو وموزمبيق في نفس التوقيت.

المجموعة الثانية عشر:

تأهل المنتخب الاوغندي كمتصدر للمجموعة بـ13 نقطة، وتتنافس منتخبات تنزانيا 5 نقاط وليسوتو 5 نقاط، والرأس الأخضر 4 نقاط على البطاقة الثانية.

يوم الأحد يسدل الستار على تلك المجموعة، حين يحل منتخب ليسوتو ضيفا على الرأس الأخضر الساعة الثالثة عصرًا، وتنزانيا التي تستضيف أوغندا في تمام الخامسة.