التشكيل المتوقع.. رمضان صبحي يقود منتخب مصر الأوليمبي في مواجهة أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على التشكيل الأساسي الذي سيواجه نظيره الأمريكي في المباراة الودية التي تقام فى تمام السادسة من مساء اليوم، الجمعة، بمعسكر المنتخبين بإسبانيا فى فترة التوقف الدولية.

ويستعد المنتخب المصري بقيادة شوقي غريب لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وحسب مراسل الخليج 365 فإن غريب استقر على إجراء عدة تغييرات بسبب غياب 7 عناصر لأسباب مختلفة أبرزهم رباعي المنتخب الأول: أحمد فتوح، مصطفي محمد، عمار حمدي، صلاح محسن، علاوة على إصابة محمد محمود وغياب محمود الجزار وكماتشو.

ووجد غريب ضالته فى الاستعانة بمهاجم الجونة أحمد ياسر ريان الذى تألق بعد إعارته من الأهلي، إضافة إلى كريم نيدفيد أحد نجوم الدوري مع زميله ناصر ماهر على أن يقود الفريق القائد رمضان صبحي.

ومن المتوقع أن يستمر شوقي غريب فى استخدام طريقة 3-4-2-1 وبتشكيل مكون من:

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حراسة المرمي: عمر رضوان.

الدفاع: أسامة جلال، أحمد رمضان بيكهام، محمودمرعي.

وسط الملعب: كريم نيدفيد، أكرم توفيق، إسلام عطية، محمد صادق.

وسط الملعب الهجومي: ناصر ماهر، رمضان صبحي.

الهجوم: أحمد ياسر ريان .