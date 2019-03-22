ريال مدريد يزور العراق

استقبل رئيس الوزرء العراقي عادل عبد المهدي وفداً من نادي ريال مدريد الإسباني، لبحث إنشاء مدارس خاصة للأطفال الموهوبين بكرة القدم في عدد من محافظات العراق.

وكشف بيان صادر عن مكتب عبد المهدي الخميس: “استقبل رئيس الوزراء بمكتبه الرسمي وفد الهيئة الإدارية لمؤسسة نادي ريال مدريد برئاسة أنيغو أرينياس، مدير شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالنادي، من أجل إنشاء مدارس خاصة للأطفال الموهوبين بكرة القدم في عدد من محافظات العراق”.

وضم الوفد المرافق عضو مجلس إدارة نادي ريال مدريد، كارلوس اسكديرو، والراعي الرسمي للوفد، حيدر عبد الكريم، والمستشار الفني لأكاديمية ريال مدريد في العراق، نعيم صدام.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله أن “تسهم هذه الزيارة بزيادة التعاون وخدمة العمل الرياضي وتطويره وتنمية هذا القطاع الحيوي الذي ينال اهتمام شريحة كبيرة من العراقيين”.

جدير بالذكر أن نادي إسبانيول الإسباني افتتح في يوليو (تموز) 2018 مدرسة كروية في العاصمة العراقية بغداد، لتنمية المواهب الكروية للأطفال، فيما استقبلت أكاديمية إسبانيول المئات من اللاعبين الصغار الراغبين بتطوير مهاراتهم الكروية.