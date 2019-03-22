تخفيض عقوبة زهران.. والوحدات يحتج بالانسحاب

قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأردني لكرة القدم، تخفيض عقوبة إيقاف لاعب الفيصلي عدي زهران من 6 أعوام إلى 5 مباريات، وتغريمه 2500 دينار، على خلفية ما قام به بعد انتهاء مباراة في الدوري ضد الغريم الوحدات، الذي اتخذ قرار تعليق مشاركته اعتراضاً على ما تم التوصل إليه بخصوص العقوبات المفروضة عليه.

وخلع زهران (28 عاماً) سرواله أمام جماهير الفيصلي احتفالاً بفوز فريقه 2-1، وهو تصرف اعتبرته اللجنة التأديبية خارج عن نطاق المألوف، فقررت إيقافه لستة أعوام.

لكن بعد جلسة الاستئناف العادية التي عقدت للبث باستئناف المقدم من الناديين بشان العقوبات التي اتخذتها اللجنة التأديبية بحقهما، اتخذ قرار تعديل عقوبة منع جمهور الفيصلي من حضور أول مباراة بيتية للفريق إلى إغلاق جزئي لمدرجات ملعبه، وتحديد نسبة الإغلاق بـ25% من سعة الملعب.

وفي ما يتعلق بإيقاف زهران 6 أعوام، وجدت لجنة الاستئناف أن اللجنة التأديبية قررت حرمان اللاعب من المشاركة في أي أنشطة متعلقة بكرة القدم لستة أعوام، باستنادها إلى مادتين لا نص فيهما عن أي عقوبة محددة على الفعل المرتكب من قبل اللاعب.

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ورأت لجنة الاستئناف أن السند القانون الذي استندت إليه اللجنة التأديبية في فرض عقوبتها على زهران، لا يعطيها الحق بايقاع العقوبة بحق اللاعب، لأن اللجنة لم تضمن قرارها النص الذي خالفه اللاعب، وحيث إنه لا يجوز قانوناً فرض عقوبة دون الاستناد إلى نص قانوني يجرم الفعل، فان قرار اللجنة التاديبية المتعلق باللاعب زهران غير مسبب وغير معلل ولا يستند إلى أساس قانوني سليم بحسب لجنة الاستئناف.

وفي ما يتعلق باستئناف نادي الوحدات، قررت اللجنة تعديل قرار منع جمهور الفريق من حضور أول مباراة بيتية، لتصبح الإغلاق الجزئي لمدرجات ملعبه في أول مباراة رسمية بين جماهيره، وتحديد نسبة الإغلاق بـ25% من سعة الملعب.

كما تقرر تثبيت عقوبة إيقاف مدرب الوحدات قيس اليعقوبي 6 مباريات، وإيقاف اللاعب محمد الباشا 3 مباريات.

ورداً على ما توصلت إليه لجنة الاستئناف، قررت إدارة نادي الوحدات في جلستها التي عقدت أمس الخميس، تعليق مشاركات الفريق في كافة المسابقات المحلية احتجاجاً على القرارات.