10 أساطير في شخص واحد.. الأرجنتين تحتفي بعودة ميسي

نشر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر، يحتفل فيه بعودة النجم ليونيل ميسي من جديد، ومن المقرر أن يشارك في مواجهة فنزويلا الودية اليوم الجمعة، واصفاً إياه بأنه “عشرة أساطير في شخص واحد”.

وخلال مقطع الفيديو الذي دام لأكثر من دقيقة وظهرت فيه عدة صور لميسي وبعض الشخصيات الأيقونية في تاريخ الأرجنتين في مجالات الرياضة والثقافة، احتفى اتحاد كرة القدم بعودة نجم فريق برشلونة الإسباني لـ”الألبيسيليستي” لأول مرة منذ لنتهاء مونديال روسيا 2018.

وخلال التعليق الصوتي على مقطع الفيديو، وصف ميسي بأنه “لديه إيمان خورخي ماريو بيرجوجليو (بابا الفاتيكان)، وقدرة خوان مانويل فانجيو (متسابق الفورمولا1)، وأنه يعزف مثل أستور بياتزولا (مؤلف موسيقي وملحن)، ويرمي مثل مانو جينوبيلي (لاعب كرة سلة وبطل عالمي)”.

وأضاف أن “ميسي يجعل قلبك ينبض مثل ريني فابالورو (طبيب أمراض قلب)، وأنه داخل المنطقة مثل كارلوس غارديل (مطرب تانغو)، ويضرب الكرة مثل غابرييلا ساباتيني (لاعبة كرة تنس)، وإذا تركت له مترين يجعلك عاجزاً عن الكلام مثل خورخي لويس بورخيس (كاتب)، ويطير مثل باجانب ثوندا (سائق سيارات سرعة)، ويرسمك كما لو كان بينيتو كينكيلا (رسام)”.

وسيواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الفنزويلي الجمعة على ملعب “واندا متروبوليتانو” في مدريد، ثم المنتخب المغربي يوم الثلاثاء المقبل في طنجة خلال استعداداته لبطولة كوبا أمريكا 2019، التي ستقام في الفترة من 14 يونيو (حزيران) وحتى 7 يوليو (تموز).