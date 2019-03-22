موعد مباراة المنتخب الاولمبي وامريكا الودية .. والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب الاولمبي مساء اليوم الجمعة نظيره الامريكي في اولي مبارياته الودية بمعسكر اسبانيا في إطار استعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 .

موعد المباراة الودية بين المنتخب الاولمبي ومنتخب امريكا

تنطلق مباراة المنتخب الاولمبي امام نظيره الامريكي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت

مدينة ابو ظبي .

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الاولمبي وامريكا

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تنقل مباراة المنتخب الاولمبي امام نظيره الامريكي عبر قناة اون سبورت .

ويسعي شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي لتحقيق اقصي استفادة من مباراة اليوم امام المنتخب الامريكي الذي يمثل مدرسة مختلفة واحتكاك قوي للاعبين ، قبل مواجهة المنتخب الهولندي في ثاني المباريات الودية بالمعسكر

وأكد شوقي غريب المدير الفني رغبته في إعطاء جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر فرصة المشاركه والاطمئنان علي سرعة تنفيذ اللاعبين التعليمات.

وتضم قائمة المنتخب الاولمبي بمعسكر اسبانيا 25 لاعباً وهم :

عمر رضوان وعمر صلاح ومحمود جاد ومصطفي شوبير وأسامة جلال ومحمود مرعي وأحمد رمضان ومحمود صابر ومحمد عبد السلام وكريم العراقي وكريم وليد واكرم توفيق وأحمد مصطفي ومحمد صادق وناصر منسى وأحمد ياسر ريان وعمر مرموش ومهاب ياسر وأحمد محمد يوسف ويوسف الجوهري وغنام محمد غنام وناصر ماهر وأحمد حمدي وإمام عاشور ورمضان صبحى.