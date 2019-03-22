منسى يعلن تفاصيل بطولة الجونة الدولية للإسكواش

تمنى عمرو منسى، مؤسس بطولة الجونة الدولية للإسكواش، تنظيم تلك البطولة الناجحة مدى الحياة، بعد النجاحات الكبيرة التى تحققت على مدار السنوات السبع الماضية.
وأشار فى تصريحات صحفية للإعلان عن تفاصيل تنظيم البطولة، إلى أن النجاح الكبير للبطولة والاهتمام الإعلامى والإعلانى والجماهيرى، جعله يتمنى تنظيمها مدى الحياة.
وشدد على أن الإمكانات التى تمتلكها الجونة، والأجواء السياحية المبهرة، تجعلها مؤهلة وقادرة على صناعة طفرة كبيرة، لمواصلة نجاح تلك البطولة.
وأردف منسى قائلاً: الجميع فى البطولة يعمل على قدم وساق لكى تنجح، لأن نجاح بطولة الجونة الدولية للإسكواش يعتبر نجاحاً للدولة كلها،
وتقام بطولة الجونة الدولية للإسكواش، فى الفترة من 17 إلى 26 أبريل المقبل، على ملاعب الجونة، وبمشاركة أفضل 96 لاعبا من 20 دولة مختلفة.
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