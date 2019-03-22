اليوم.. النجوم يواجه وادي دجلة استعدادًا للداخلية

يخوض نادي النجوم بقيادة المدير الفني مؤمن سليمان مباراة ودية اليوم الجمعة أمام نادي وادي دجلة على ستاد بتروسبورت في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف بطولةالدوري الممتاز.
ويسعى مؤمن سليمان المدير الفني لنادي النجوم لتجربة جميع عناصر الفريق الأول للوقوف على القائمة المثالية التي ستشارك في المباراة القادمة في الدوري
ويغيب عن المباراة اللاعب مهاب ياسر صانع ألعاب الفريق لانضمامه لمعسكر منتخب مصر بإسبانيا ، ويحتل نادي النجوم المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.
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