استقر أحمد ناجى، مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر، بعد الاتفاق مع المدير الفني، خافيير أجيرى، على الدفع بأحمد الشناوى، خلال مباراة النيجر، على أن يتم إشراك محمود عبدالرحيم جنش فى مباراة نيجيريا.
ومن المنتظر أن يشهد تشكيل المنتخب عددًا من التعديلات الاضطرارية، بسبب غياب أحمد حجازى ومحمد صلاح ومحمد الننى.
من المتوقع أن يلعب باهر المحمدى فى قلب الدفاع، بجوار على جبر، ويستمر أحمد هانى ظهيرًا أيمن، وكريم حافظ ظهيرًا أيسر، وفى الوسط علي غزال وطارق حامد وعمرو السولية، وفى الهجوم أحمد حسن كوكا، وخلفه الثلاثى عمرو وردة ومحمودحسن تريزيجيه وصلاح محسن.
من ناحية أخرى أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، أن اتحاد الكرة تلقى موافقة الكاف على اعتماد مباراة المنتخب الودية أمام نيجيريا ضمن الأجندة الدولية، وقال إن المهندس هانى أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب الوطنى، أصر على صرف مكافأة الفوز على تونس للاعبى المنتخب قبل السفر إلى النيجر، وبلغت قيمة المكافأة 12 ألف جنيه.
وكان هانى أبوريدة، المشرف على المنتخب، حرص على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفنى والإدارى
كما استمع أبوريدة لشكوى اللاعبين من سوء تصميم زى الفريق، ووعد بتغييره خلال الفترة المقبلة، وكان مندوب عن الشركة الألمانية المصنعة للملابس حضر إلى معسكر المنتخب لتصوير اللاعبين بالقميص الجديد، وعقد جلسة مع إيهاب لهيطة وأجيرى، فى حضور بعض اللاعبين، واتفق على إعداد تصميم جديد لقميص المنتخب، اعتبارًا من أول عام 2020، مؤكدًا صعوبة تغيير التصميم الحالى قبل نهاية العام.
كانت هذه تفاصيل خبر تغييرات اضطرارية في تشكيل منتخب مصر أمام النيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.