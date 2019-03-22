منتخب مصر يختتم استعداداته للقاء النيجر بتصفيات أمم أفريقيا 2019

يختتم مساء اليوم منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة النيجر، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات المجموعة العاشرة، المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر فى يونيو المقبل.

يؤدى الفراعنة مرانهم فى الخامسة مساءً، تحت قيادة خافيير أجيرى، على ملعب الجنرال سيناى كاونتشى بالعاصمة نيامى، المقرر أن يستضيف المباراة المحدد لها، غدًا السبت، فى تمام الرابعة والنصف مساءً، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

يركز أجيرى خلال المران على النواحى البدنية والفنية، مؤكدًا للاعبين والجهاز المعاون عدم إفشاء أى أسرار خططية خوفًا من عيون مراقبي منتخب النيجر.

وسافر منتخب مصر إلى النيجر فى الثانية من ظهر أمس الخميس ،من مطار برج العرب الدولى على متن طائرة خاصة، ترأس البعثة محمد أبو الوفا، عضو مجلس

إدارة اتحاد الكرة، واستمرت رحلة الطيران خمس ساعات متواصلة.

ضمت البعثة 24 لاعبًا هم: محمود عبدالرحيم جنش (الزمالك)، أحمد الشناوى، محمد أبوجبل، محمود علاء، محمد هانى، على جبر، على غزال، عمر جابر، كريم حافظ، باهر المحمدى، أحمد أيمن منصور، إسلام جابر، أحمد أبوالفتوح، عمرو السولية، طارق حامد، محمد الننى، محمود حسن تريزيجيه، عمرو وردة، نبيل عماد مانجا، عمار حمدى، عبدالرحمن مجدى، أحمد حسن كوكا، صلاح محسن، محمد مصطفى.

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وواجه الفراعنة منتخب النيجر 4 مرات فاز المنتخب المصرى فى ثلاث وخسر مباراة وحيدة، كانت أول مواجهة عام 2010، تحت قيادة حسن شحاتة، وانتهت لصالح منتحب النيجر

بنتيجة 1/ 0، أما المواجهة الثانية فكانت عام 2011، تحت قيادة هانى رمزى، وحينها فاز منتخب مصر بثلاثية للا شيء وفى عام 2012 تقابل المنتخبان مرة أخرى، وتمكن الفراعنة من التغلب بنتيجة (2/ 0).

وكانت آخر المواجهات بين المنتخبين على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب فى أغسطس الماضى، ضمن لقاءات الجولة الثانية من التصفيات الحالية المؤهلة لأمم أفريقيا، وانتهت المباراة لصالح منتخب مصر بستة أهداف نظيفة.

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل لمنتخبنا، الذى تأهل بالفعل لنهائيات أمم أفريقيا، محتلًا وصافة المجموعة خلف تونس، وبفارق المواجهات المباشرة، حيث حصد كل منهما 12 نقطة خلال خمس جولات، بينما يحتل منتخب النيجر المركز الثالث بالمجموعة، برصيد 4 نقاط فقط، وودع التصفيات.

ويلعب منتخب مصر أمام النيجر، غدًا السبت، ثم يطير إلى نيجيريا لمواجهة منتخبها الأول وديًا يوم 26 مارس، ومن المقرر أن يغيب لاعب الوسط محمد الننى عن مواجهة النيجر، بسبب الإيقاف، فى حين تأكدت مشاركته فى لقاء نيجيريا.