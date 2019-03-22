مجلس الجزيرة يكافئ أبطال كأس السلة

قرر المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة نادى الجزيرة صرف مكافآت لفريق كرة السلة عقب تتويجه ببطولة كأس مصر للمرة الرابعة فى تاريخه، مشيدا بالإنجاز الذى حققه اللاعبون والجهاز الفنى ونجاحهم فى حسم اللقب وسط منافسة شرسة مع الأهلى حامل اللقب. وأشاد جزارين بقطاع كرة السلة بالنادى سواء لجنة كرة السلة أو الجهازين الفنى والإدارى بعد نجاحهم فى عودة الكأس للجزيرة بعد غياب 14 عاما مشددا على أن سواء لجنة كرة السلة أو الجهازين الفنى والإدارى بعد نجاحهم فى عودة الكأس للجزيرة بعد غياب 14 عاما مشددا على أن الرياضة فى الجزيرة استثمار طويل الاجل بدأناه منذ عام ونصف العام مع انتخاب المجلس الحالى فىنهاية 2017 وسنستمر فى جنى الثمار فى كل الألعاب وليس السلة فقط. من جانبه أكد محمد الكردانى المدير الفنى لسلة الجزيرة أن مشوار البطولة كان مليئا بالصعوبات بدءا من مواجهة الزمالك فى دور الثمانية ثم سبورتنج فى الدور قبل النهائى، ختاما بمواجهة الأهلى حامل اللقب فى النهائى، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونجحوا فى الوصول لمنصة التتويج .

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