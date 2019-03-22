المقاصة يجدد مفاوضات خالد قمر ويستعد للجونة بمعسكر سكندرى

جدد مسئولو نادي مصر المقاصة المفاوضات مع خالد قمر مهاجم فريق الاتحاد السكندري لضمه في الموسم المقبل بناء على طلب طلعت يوسف المدير الفني للفريق الذي رشح مهاجم زعيم الثغر لارتداء قميص المقاصة، بعد أن فشلت محاولات ضمه في يناير الماضي.

وتمسك يوسف بضم قمر خاصة أنه من اللاعبين الذين يعرفون استغلال الفرص ويحتاجه المقاصة بشكل كبير

مع تراجع أداء الغاني جون أنطوي بجانب عدم وجود بديل قوي له.

وبدأ مسئولو المقاصة اتصالات مع اللاعب لمعرفة إمكانية انضمامه للفريق الفيومي لبدء المفاوضات مع إدارة الاتحاد السكندري لضمه.

وعلى صعيد آخر، استقر طلعت يوسف على إقامة معسكر مغلق بالإسكندرية لخوض مباراة الجونة يوم 31

مارس الجاري بعدما خاض الفريق لقاءً ودياً أمام فريق الداخلية ، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.. ويخوض الفريق 3 مباريات ودية.

وأكد وليد هويدي، مدير الكرة ، أن الجهاز الفني فضل استغلال فترة توقف الدوري ، بسبب معسكر المنتخب الوطني موضحاً أن طلعت يوسف وضع برنامجا تدريبيا تدريجيا خلال فترة توقف يتخلله بعض اللقاءات الودية للحفاظ علي فورمة اللاعبين وجاهزيتهم لاستئناف الدوري للحفاظ علي مسيرة المقاصة في ظل المنافسة الصعبة بالمربع الذهبي.