اونلاين | مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر اليوم الجمعة kora elnaharda

مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر يلا شوت حصري بدون تقطيع يلتقي منتخب المغرب مع نظيرة مالاوي وذلك في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا وسوف تقام المباراة علي أرضية ملعب كاموزو ستاديوم وجدير أن مباراة الذهاب إنتهت بفوز المنتخب المغربي على منتخب مالاوي بنتيجة 3-0 في المغرب ويريد المغرب أن يستمر في حصد النقاط رابط مباراة المغرب ومالاوي مباشر الان .

يلا شوت بث مباشر مباراة المغرب ومالاوي كورة اون لاين ويسعى المنتخب المغربي يتأهل للدور المقبل من كأس الأمم الإفريقية وحصد اللقب وقدم المنتخب المغربي أداء جيد للغاية في كأس العالم ولكن الحظ لم يكن معه وعنده ووقع في مجموعة سميت بمجموعة الموت وضمت كل من البرتغال وإسبانيا وإيران حيث خسر المنتخب المغربي في مبارتين ولم يحقق الفوز في أي مباراة وتعادل في مباراة واحدة وجدير أيضا ان المغرب حسم التأهل لدور المقبل بعد أن خاض 5 مباريات فاز في 3 وتعادل في 1 وخسر في مثلها وحقق 10 نقاط وهو متصدر المجموعة التي تضم كل من الكاميرون وجزر القمر ومنتخب مالاوي الذي ينزل المجموعة برصيد 4 نقاط .

