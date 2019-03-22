اونلاين | اونلاين | كورة اون لاين Yalla Shoot Today بث مباشر مباراة المغرب ضد مالاوي بث مباشر

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كورة اون لاين Yalla Shoot Today بث مباشر مباراة المغرب ضد مالاوي بث مباشر

يستضيف استاد كاموزو مباراة المغرب ومالاوي، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 والتي من المقرر أن تقام في مصر خلال شهر يونيو القادم.

كورة اون لاين Yalla Shoot Today بث مباشر مباراة المغرب ضد مالاوي بث مباشر

مباراة المغرب ومالاوي

يدخل منتخب المغرب اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما استطاع الفوز على منتخب تونس بنتيجة هدف نظيف أحرزه يوسف النصيري في الدقيقة “41” من عمر المباراة، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الثلاثاء على الملعب الأولمبي برادس، وكان المنتخب المغربي قد تأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا بعدما نجح في حصد 10 نقاط من 5 جولات، ليتأهلوا رسميا برفقة أسود الكاميرون.

كورة اون لاين Yalla Shoot Today بث مباشر مباراة المغرب ضد مالاوي بث مباشر

أما منتخب مالاوي سيدخل المباراة هو متذيل ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط ليفشل رسميا في الوصول لنهائيات أمم أفريقيا 2019 برفقة منتخب جزر القمر.

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كورة اون لاين Yalla Shoot Today بث مباشر مباراة المغرب ضد مالاوي بث مباشر

موعد مباراة المغرب ومالاوي

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة المغرب ومالاوي غدا الجمعة الموافق 22 مارس 2019 في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر، وتقام المباراة على استاد كاموزو.

كورة اون لاين Yalla Shoot Today بث مباشر مباراة المغرب ضد مالاوي بث مباشر

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ومالاوي

ويمكنك مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي مباشرة على قناة beIN SPORTS HD 5، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة.