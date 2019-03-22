اونلاين | empratoria .. منتخب اسود الاطلس ف مهمة اليوم شاهد بث المغرب ومالاوي 7asry hd 22-3-2019

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يتدرب المنتخب المغربي في الملعب الوطني بينجو، اليوم الخميس، في الساعة الثالثة عصرا، وذلك استعدادا لمواجهة نظيره منتخب مالاوي، يوم غد الجمعة ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، وسيحضر تدريب أسود الأطلسي جميع اللاعبين الذين اختارهم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، بعدما كانت بعثة المنتخب الأطلسي وصلت إلى مدينة ليلونجوي صباح اليوم بعد رحلة شاقة دامت 11 ساعة تخللها توقف بدوالا الكاميرونية تم خلالها تزويد الطائرة بالوقود.

وكان الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي، قد أعلن أسماء الـ18 لاعبًا بقائمة مباراة مالاوي، والتي جاءت على النحو التالي:

منير المحمدي، ياسين بونو، رضا التكناوتي، عبد الإله حافيظي، أنور التهامي، بدر بانون، زكريا حدراف، إسماعيل الحداد، وليد الكرتي، أيوب الكعبي، عبد الكريم باعدي، المهدي بوربيعة، وليد الحجام، يونس عبد الحميد، فؤاد شفيق، رشيد العليوي، يوسف أيت بناصر، أسامة الإدريسي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب نظيره الأرجنتين وديا في السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، حيث كان قد سبق أن استدعى 33 لاعبًا في القائمة استعدادا لمالاوي والأرجنتين.