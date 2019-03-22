اونلاين | رابط لعبة مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر اليوم الجمعة live hd can2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط لعبة مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر اليوم الجمعة live hd can2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتح استاد كاموزو أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين المغرب ومالاوي يوم الجمعة 22 مارس 2019 وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.

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حقق أسود الأطلس فوزًا على حساب نظيره التونسي بنتيجة هدف مقابل لا شيء، بهدف أحرزه يوسف النصيري في الدقيقة “41” من عمر المباراة، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين مساء الثلاثاء على الملعب الأولمبي برادس، وحسم المنتخب المغربي التأهل لنهائيات أمم أفريقيا، بعدما جمعوا 10 نقاط من 5 جولات، خطفوا بطاقة التأهل رسميًا رفقة منتخب الكاميرون.

سيدخل منتخب مالاوي هذا اللقاء وهو متزيل المجموعة برصيد أربع نقاط، وفشل الفريق في الوصول لنهائيات أمم أفريقيا 2019 والتي ستقام في مصر الصيف المقبل، بجانب منتخب جزر القمر الذي يحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.