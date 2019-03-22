اونلاين | يلا شوت hd| مشاهدة مباراة اسود الاطلس المغرب ومالاوي بث مباشر bein sport كأس امم افريقيا – رابط سريع بدون تقطيع

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مواعيد المباريات، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات قبل الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

تنطلق مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كاس أمم أفريقيا يوم الجمعة القادم 22 مارس 2019، وستكون أغلب مباريات هذه الجولة تحصيل حاصل خاصةً بالنسبة للفرق الكبيرة التي حسمت موقفها وتأهلت للنهائيات مبكراً.

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ستكون البداية بمواجهة المغرب ومالاوي اللذان حسما موقفهما، فالأول حسم بطاقة التأهل والثاني ضمن عدم المشاركة في النصخة القادمة من البطولة الأقوى في القارة السمراء، لكن هذا اللقاء هاماً جداً لأسود الأطلسي للحفاظ على صدارة المجموعة، ففي حالة فوز الكاميرون على جزر القمر وتعثر أبناء رونار، سيحصد الأسود الغير مروضة المركز الأول.