اونلاين | رابط "كورة ستار" مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر Onlive – يلا شوت

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المنتخب المغربي في مهمة جديدة من أجل الإنتصار وهي المهمة الأخيرة له في التصفيات المؤهلة إلي كأس الأمم الأفريقية في مصر الصيف المقبل، عندما يواجه منتخب مالاوي متذيل ترتيب المجموعة، وقد حسم أسود الأطلس التأهل من الجولة الماضية لذا فهذه المواجهة ستكون غير مهمة له، إلا من أجل تجريب بعض لاعبية، وأيضا منح لاعبيه فرصة أكبر للراحة.

يأمل أسود الأطلس في عدم ترك الصدارة في حال فوز المنتخب الثاني منتخب الكاميرون، لأن لدي المنتخب المغربي عشر نقاط في المركز الأول، وإذا خسر سيكون المنتخب الكاميروني في حال فوزه علي حساب منتخب جزر القمر برصيد 11 نقطة في المركز الأول، وهو ما لا يريده رينارد وجماهير الأسود ضد منتخب مالاوي.

مالاوي ليس لديها ما تخشاه فهي متواجده في المركز الأخير للمجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، بعد الفوز علي حساب منتخب جزر القمر في الجولة الأولي، والتعادل ضد منتخب الكاميرون في الجولة الرابعة، وخسارة ثلاث مواجهات آخري.

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تنطلق مواجهة منتخبي المغرب ومالاوي، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 15:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية.

قائمة المنتخب المغربي ضد منتخب مالاوي اليوم : منير المحمدي وياسين بونو، ورضى التكناوتي، وعبد الاله حافيظي، وأنور التهامي، بدر بانون، وزكرياء حدراف، إسماعيل الحداد، وليد الكرتي، أبوي الكعبي، عبد الكريم باعدي، المهدي بوربيعة، وليد الحجام، ويونس عبد الحميد، وفؤاد شفيق، ورشيد العليوي، ويوسف أيت بناصر، وأسامة الإدريسي.

المناسبة : تصفيات كأس أفريقيا 2019