اونلاين | كورة لايف يلا شوت HD | مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر الاسطورة | كورة لايف 7asrt hd

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المنتخب المغربي يأمل في الحفاظ علي صدارة المجموعة في لقاءه ضد المنتخب المالاوي، في آخر الجولات، فهل ينجح بالإنتصار عليه وحصد ثلاث نقاط جديدة خصوصا أنه نجح بالتأهل إلي كأس أفريقيا بمصر، بشكل نهائي من الجولة الماضية، ويتصارع علي البطاقة الثانية كلا من الكاميرون وجزر القمر، وكانت المواجهة الأولي في مالاوي إنتهب بفوز المنتخب المغربي بثلاثية نظيفة.

نحن عبر ” الخليج 365 الرياضي ” ننقل لكم موعد مباراة المغرب ومالاوي اليوم الجمعة الموافق 22 / مارس، في اللقاء الأخير من تصفيات كأس أمم أفريقيا بمصر 2019، الجولة السادسة والحاسمة للمتأهلين لقاء العودة، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، سيقام اللقاء علي ملعب كاموزو ستاديوم.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ومالاوي اليوم

من المرتقب أن تنقل مباراة المغرب ومالاوي، فضائياً عبر قنوات بي إن سبورت 5، وذلك لأنها القناة المالكة لحقوق البث في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون متاحاً للعرب مشاهدة اللقاء عن طريق هذه القناة المشفرة عن طريق الإشتراك.

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المباراة المغرب – مالاوي

اليوم الجمعة 22 / مارس / 2019

الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة

القناة الناقلة بي إن سبورت 5

الملعب كاموزو ستاديوم