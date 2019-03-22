اونلاين | يلا شوت .. 7asry hd شاهد اسود الاطلس بث مباشر بجودة عاليه المغرب vs مالاوي 22-3-2019

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موعد مباراة المغرب ضد مالاوي و القنوات الناقلةbeIN SPORTS HD 5 نشر في كوورة بريس يوم 22 - 03 - 2019تعرف على موعد مباراة المغرب ضد مالاوي في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.يفتح استاد كاموزو أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين المغرب ومالاوي يوم الجمعة 22 مارس 2019 ميلاديًا، الموافق 15 رجب 1440 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019. حقق أسود الأطلس فوزًا على حساب نظيره التونسي بنتيجة هدف مقابل لا شيء، بهدف أحرزه يوسف النصيري في الدقيقة “41” من عمر المباراة، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين مساء الثلاثاء على الملعب الأولمبي برادس، وحسم المنتخب المغربي التأهل لنهائيات أمم أفريقيا، بعدما جمعوا 10 نقاط من 5 جولات، خطفوا بطاقة التأهل رسميًا رفقة منتخب الكاميرون. سيدخل منتخب مالاوي هذا اللقاء وهو متزيل المجموعة برصيد أربع نقاط، وفشل الفريق في الوصول لنهائيات أمم أفريقيا 2019 والتي ستقام في مصر الصيف المقبل، بجانب منتخب جزر القمر الذي يحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة. موعد مباراة المغرب ضد مالاوي والقنوات الناقلة المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مالاوي – المغرب استاد كاموزو الجمعة 22 مارس 2019 14:00 بتوقيت المغرب، 15:00 بتوقيت مصرانقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.