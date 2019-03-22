اونلاين | يلا شوت توداي الجديد Yalla Shoot |Empratoria بث مباشر مباراة المغرب ومالاوي HD

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الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات اليوم الجمعة 22 مارس، في تصفيات كاس الأمم الأفريقية، ونتابع معكم تفاصيل المباراة الهامة اليوم، ونرصد لكم الأخبار العاجلة التي تخص اللقاء، ونتعرف على تاريخ الفريقين إفريقيًا، تابع رابط الاسطورة لايف Livehd7 تابع لايف مباراة اليوم بدون تقطيع، ونرصد لكم التفاصيل المختلفة للمباراة الهامة.

يلا شوت المغرب ومالاوي

مباراة العودة اليوم، وانتهت مباراة الذهاب بفوز المغرب بثلاثية نظيفة، ونرصد لكم مباراة العودة اليوم في مالاوي، ونتائج مباراة الذهاب، وكذلك سجل وإحصائيات الفرق قبل المشاركة في مباراة اليوم، في المجموعة الثانية، ونتابع ترتيب الفرق اليوم، ونسعى للوصول لأعلى مستوى من المتابعة المستمرة، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات.

نتابع معكم ترتيب الفرق وسجل المنتخبات

ترتيب المجموعة الثانية

المجموعة الثانية تضم المغرب والكاميرون وجزر القمر ومالاوي، ويحتل المغرب المركز الأول برصيد 10 نقاط، من أصل 5 مباريات خاضها المنتخب المغربي، وفاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة، وخسر في مباراة، وله فارق خمسة أهداف حتى الآن قبل مباراة اليوم، بينما يأتي منتحب الكاميرون في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وجزر القمر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وفي الأخير منتخب مالاوي صاحب مباراة اليوم برصيد 4 نقاط من أصل خمسة مباريات خاضها، فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراة وخسر في ثلاث مباريات.

سجل الأبطال في دوري الأمم الأفريقية

منتخب المغرب فاز بالبطولة في نسخة واحدة فقط، وهي في عام 1976، وحصل المنتخب المغربي على مركز الوصيف في نسخة واحدة أيضًا، وذلك في عام 2004، بينما منتخب مالاوي لم يحصل على البطولة من قبل، ولم يحصل على المركز الثاني من قبل، ويعتبر المنتخب المصري هو أكبر المنتخبات فوزًا ببطولة كأس أمم أفريقيا، حيث فاز بها 7 مرات من قبل، ويأتي في المركز الثاني منتخب الكاميرون الذي فاز بها في 5 مرات.

نتيجة المباراة السابقة

انتهت مباراة الذهاب في المغرب على ملعب المركب الرياضي، بفوز المغرب بثلاثية نظيفة، وذلك في يوم 8 سبتمبر 2018، سجل الأهداف اللاعب حكيم زيياش واللاعب يوسف النصيري هدفين، ونتابع معكم نتيجة مباراة العودة اليوم في مالاوي، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز بشكل متنوع.

إحصائيات عامة لمنتخب المغرب ومالاوي

المنتخب المغربي في كاس الأمم الأفريقية، له العديد من الإحصائيات التي يهمنا أن ننقلها قبل مباراة اليوم، حيث لعب حتى الآن 55 مباراة في تاريخ البطولات التي شارك بها، وفاز في 20 مباراة، وتعادل في 19 مباراة، وخسر في 16 مباراة، بينما نادي مالاوي، لم يلعب بالبطولة سوى في ست مباريات فقط، وفاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراة واحدة وخسر في أربع مباريات.

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بطاقة المباراة

مباراة المغرب ضد مالاوي

توقيت المباراة الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت المغرب، والساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة

الجولة السادسة من مرحلة المجموعات

تصفيات دوري أبطال أفريقيا

على ملعب كاموزو ستاديوم بمالاوي

تحكيم هيلدر مارتينز دي طارفاليو

تعليق جواد بده

المباراة الأخيرة في المجموعة الثانية

مباراة العودة اليوم

نتيجة مباراة الذهاب فوز المغرب 3-0

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 5