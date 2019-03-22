اونلاين | يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي تصفيات كأس أمم افريقيا بث مباشر 7asry hd | كورة اون لاين

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مباراة المغرب ومالاوي اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، يلتقي اليوم المنتخب المغربي مع نظيرة منتخب مالاوي في مجريات مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، ويعتبر المنتخب المغربي هو أقوي فرق المجموعة الثانية والتي تضم الكاميرون ومالاوي وجزر القمر غير المغرب، توقيت مباراة المغرب ومالاوي يأتي في منتصف نهار اليوم الجمعة، ويستعد لاعبي المنتخب المغربي بقوة للمحافظة علي الصدارة حيث لا يفرق بينهم وبين منتخب الكاميرون سوي نقطتين، وينتظر كل محبي الكرة المغربية مباراة اليوم ليستمتعوا بمتابعة مباراة المغرب ضد مالاوي.

موعد مباراة المغرب ومالاوي اليوم

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يأتي توقيت مباراة المغرب ومالاوي اليوم الجمعة الموافق 22 من مارس 2019 ضمن مباريات تصفيات كاس أمم أفريقيا 2019، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش العالمي، بينما تنطلق صفارة الحكم معلنة بداية المباراة بتوقيت المغرب العربي في تمام الساعة الثانية مساءً، كما سيتم لعب المباراة علي أراضي دولة مالاوي في معلب كاموزو ستاديوم، وهناك يستعد منتخب مالاوي لمحاولة اقتناص أي فوز ليستعيد مكانته حيث لا يمتلك سوي أربعة نقاط في المرتبة الأخيرة، ويطمح كل مشجعي المنتخب المغربي في تحقيق فوز قوي اليوم لاستحقاق الصدارة، والدخول إلي البطولة بكل قوة والتي سيتم إجراء قرعة كأس أمم أفريقيا في أبريل المقبل.

ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات أمم أفريقيا 2019

ترتيب مجموعة المغرب العربي في تصفيات أمم أفريقيا كالتالي، يمتلك المنتخب المغربي عشرة نقاط تجعله في صدارة المجموعة بعد فوزه في ثلاثة مباريات وتعادله في واحده وخسارته في واحده، كما يأتي منتخب الكاميرون في المرتبة الثانية من ترتيب المجموعة بثمانية نقاط بعد فوزه في مبراتان وتعادله في أثنتان وخسارته في مباراة وحيدة، ومنتخب جزر القمر يأتي بخمسة نقاط في المرتبة الثالثة بفوز وحيد وتعادلين وخسارتين، بينما في المرتبة الأخيرة منتخب مالاوي خصم اليوم أمام منتخب المغرب بأربعة نقاط حصل عليهم بفوزه في مباراة وحيده وتعادل في أخري وخسارة ثلاثة مباريات، منهم أخر مباراة خسر من منتخب المغرب بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.