رياضة | تعرف على نتائج اليوم الأخير من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على نتائج اليوم الأخير من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت مساء اليوم الخميس منافسات المرحلة الأولى لبطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف التى أقيمت بنادى سموحة السكندرى ، وسوف تنطلق المرحلة الثانية خلال الفترة من 23 وحتى 27 مارس الجارى بمجمع حمامات السباحة بهيئة ستاد القاهرة الدولى ، وقد أسفرت نتائج اليوم الأخير للمرحلة الأولى عن فوز سالمة محمد من نادى القناة بالمركز الأول فى سباق 400 مترللسباحة بزعانف المونو للمرحلة السنية 14 و15 سنة بنات ، وحلت جودى شريف لاعبة نادى الاتحاد فى المركز الثانى وندى مجدى لاعبة الغابة فى المركز الثالث ، وفى نفس السباق لنفس المرحلة السنية اولاد فاز أحمد تامر من وادى دجلة بالمركز الاول وعمر امين من نادى هيئة قناة السويس ببورسعيد ثانيا وأحمد مرسى من الرياضى البحرى ثالثا ، وفى سباق 50 متر سباحة تحت الارض للمرحلة السنية 14 و15 سنة بنات فازت جودى شريف بالمركز الأول من نادى الاتحاد السكندرى وحلت روان شريف من القنال فى المركز الثانى وفريدة حسن من نادى هيئة قناة السويس ببورسعيد فى المركز الثالث ، وفى نفس السابق للاولاد فاز بالمركز الأول عبد الرحمن محسن من نادى هيئة قناة السويس وأحمد إسماعيل فى المركز الثانى وأحمد محمد من طلائع الجيش فى المركز الثالث .

فى سباق 400 × 4 متر سباحة المونو بنات فاز القنال بالمركز الأول وحل دجلة ثانيا وسموحة ثالثا ، وفى نفس السباق اولاد فاز نادى هيئة قناة السويس بالمركز الأول وطلائع الجيش فى المركز الثانى ودجلة فى المركز الثالث ، وفى سباق 400 متر بنات للمرحلة السنية 16 و17 سنة فازت بالمركز جودى يسرى لاعبة سموحة بالمركز الأول وومريم إيهاب من الصيد بالمركز الثانى وندى إبراهيم لاعبة سموحة فى المركز الثانى ، وفى منافسات الأولاد فاز بالمركز الاول ادهم أحمد لاعب الغابة وعمر على من الرياضى البحرى فى المركز الثانى ومحمد وليد لاعب الغابة فى المركز الثالث ، وفى سباق 50 متر للسباحة تحت الأرض للمرحلة السنية 16 و17 سنة بنات فازت نادين وجيه من الرياضى البحرى بالمركز الأول وندى إبراهيم من سموحة بالمركز الثانى وروبا ممدوح لاعبة الصيد فى المركز الثالث ، وفى نفس السباق للأولاد حصل مروان محمد من الاسماعيلى على المركز الأول وحسن عصام من سموحة فى المركز الثانى وابانوب نبيل لاعبة الغابة فى المركز الثالث .

فى سباق 100 متر × 4 للمرحلة السنية 16 و17 سنة فاز نادى الصيد بالقاهرة فى المركز الأول وحل سموحة فى المركز الثانى والرياضى البحرى فى المركز الثالث ، وفى نفس السباق للأولاد حافظت الأندية الثلاثة السابقة على نفس مركزها فى منافسات البنات ، وفى سباق 400 متر للمرحلة السنية 18 و19 سنة بنات فازت منى وليد لاعبة الصيد فى المركز الأول وحلت رحمة حسن من دجلة فى المركز الثانى وشيماء السيد من نادى القنال فى المركز الثالث ، وفى نفس السباق للأولاد حصل يوسف محمد من سموحة على المركز الأول وعبد الرحمن أحمد من الإسماعيلى فى المركز الثانى وحازم نادر من الرياضى البحرى فى المركز الثالث ، وفى سباق 100 متر × 4 للمرحلة السنية 18 و19 سنة بنات فاز نادى وادى دجلة بالمركز الأول وحل الإسماعيلى فى المركز الثانى ثم سموحة فى المركز الثالث ، وفى نفس السباق للأولاد فاز الرياضى البحرى بالمركز الاول ثم سموحة فى المركز الثانى واخيرا الصيد فى المركز الثالث .